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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خطأ ساذج يكشف مخبأ بوتين السري حال اندلاع حرب نووية

الكرملين
الكرملين

مخبأ مجهز بالكامل ليختبئ فيه فيلاديمير بوتين الرئيس الروسي حال حدوث حرب نوويه.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أعلنت فيه عن تفاصيل المخبئ السري للرئيس الروسي والتي كشف عنها موقع" بيزنس انسايدر الأمريكي" بعد إعادة نشر مخططات مقاول روسي نشرها على موقعه الخاص للترويج لأعماله عام 2010 وبقيت متاحة على الإنترنت حتى أواخر عام 2016 المخبأ يوجد أسفل مجمع فاخر مساحته 190 ألف قدم مربع يقع فوق منطقة منحدرة مطل على البحر الأسود كلفته تقدر بنحو مليار دولار وفيه كل مقومات الرفاهية.

وتابع التقرير أن حسب الموقع الأمريكي فإن مهندسي المجمع فشلوا في إخفاء خطط تبين نفقين متقاربين أسفله يمثلان المخبئ السري لزعيم الكرملين.

  • معلومات عن المخبئ السري
    يحتوي المخبئ على نفقين منفصلين يمكن الوصول اليهما عبر مصعد كهربائي قادر على الهبوط لعمق أكثر من 50 متر.
  • النفقان مزودان بالماء العذب والتهوية ومقصورات واسعة مخدومة تكفي للعيش فيها لاسابيع النفق السفلي فيه ممر للخارج مزود بانظمه أمن وسلامة.

وأضاف التقرير أن بوتين الذي تملك بلاده منظومة صواريخ نوويه لوح باستخدامها مرارا حال اي اعتداء لم يكن الوحيد الذي يستعد بمخبئ لحرب نوويه بل شاركه الأمر اخرون من بينهم الرئيس الامريكي الذي توجد مخابئه النوويه تحت البيت الأبيض وفي ولايه فرجينيا.

البحر الأسود الأمريكي اعتداء الرئيس الأمريكي اندلاع حرب نووية

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