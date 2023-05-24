عاجل
أخبار التعليم| رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات.. ولا شكوى من امتحانات الدبلومات الفنية بدمياط النشرة الدينية.. الإفتاء: يجوز الاقتراض للحج بشرط..دعاء للحصول على وظيفة..10 كلمات فيهم المعجزة تعرف عليها الحق اشتريه.. عرض مذهل على جوال شاومي ريدمي نوت 12 برو توك شو.. أسعار الذهب ودرجات الحرارة اليوم.. وسفير الاتحاد الأوروبي: قناة السويس لديها الكثير من القدرات الاستثمارية خطة للاستفادة من القطن المصرى لتطوير الصناعة.. نواب: صعوبة التسويق أبرز التحديات أمام الفلاحين.. وتفعيل الزراعة التعاقدية محفز لتحسين المناخ الاستثمارى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

"قضية وجودية".. مصر تضع الحلول لمشكلات التغير المناخي في أفريقيا |تفاصيل

صدى البلد

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقى، التى تستضيفها شرم الشيخ، تحت شعار: “تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر فى إفريقيا”، أمس، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الشقيقة، والمؤسسات الإقليمية المختلفة، بالإضافة إلى عدد كبير من وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية، وممثلى القطاع الخاص، والأكاديميين وشركاء التنمية من الدول الأعضاء فى مجموعة بنك التنمية الإفريقى.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا تحتاج أفريقيا 200 مليار دولار؟

وأكد الرئيس السيسى، فى كلمته، الدور الحيوى الذى يقوم به بنك التنمية الإفريقى فى دعم قضايا التنمية بالقارة الإفريقية، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولى، مشددًا على أن مصر مستمرة فى دعمها لدفع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة الإفريقية، سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى.

وقال إن استضافة مصر الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقى 2023، للمرة الثالثة، تأتى تأكيدًا على بالغ الاهتمام بتعزيز المساعى الدولية والإقليمية الداعمة لجهود التنمية فى جميع ربوع قارتنا الإفريقية.

وأضاف أن التحديات المتصاعدة والمتشابكة التى تواجه دول العالم لا تخفى على أحد، فمع ظهور بوادر التعافى من الآثار السلبية لجائحة كوفيد- 19 على الاقتصاد العالمى جاءت الأزمة الروسية - الأوكرانية، والتوترات السياسية الدولية، لتضيف إلى المشهد العالمى تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها فى اضطرابات حادة فى سلاسل التوريد العالمية، وموجات تضخمية جارفة.

وأوضح الرئيس السيسى أن هذا المشهد انعكس، بشكل أكثر قوة، على اقتصادات الدول النامية، وعلى رأسها اقتصادات دول القارة الإفريقية التى تعانى فى الأصل من تحديات داخلية عدة، ما يتطلب أفكارًا غير تقليدية للبحث عن حلول تمويلية تسهم فى دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحًا، خاصة فى مجالات مواجهة تحديات التغيرات المناخية، والتنمية المستدامة.

وأشار إلى حجم بعض الاحتياجات التمويلية لدول القارة الإفريقية، طبقًا لتقديرات الأمم المتحدة، وبنك التنمية الإفريقى، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 200 مليار دولار سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة- 144 مليار دولار سنويًا لمعالجة الآثار السلبية لجائحة (كوفيد- 19)- 108 مليارات دولار سنويًا لتمويل مشروعات تهيئة ورفع مستوى البنية التحتية.

وتابع: هنا تبرز أهمية هذه الاجتماعات، ودور بنك التنمية الإفريقى فى توفير الحلول التمويلية الملائمة، لاحتياجات دول القارة التى تحقق المعادلة الصعبة بين توفير التمويلات الضخمة، اللازمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب، وخفض مخاطر هذه التمويلات من جانب آخر عن طريق بناء هياكل مالية مناسبة، تحفز المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، على ضخ المزيد من الاستثمارات، فى شرايين الدول الإفريقية.

ودعا الرئيس السيسى المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف إلى إعادة النظر فى المعايير والشروط، التى تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة، بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل على حد سواء، خاصة فى ظل تصاعد تكلفة الاقتراض، وزيادة أعباء خدمة الدين وما له من انعكاسات سلبية على الموازنات المالية لتلك الدول.

وأضاف أن إشكالية التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية لا تنحصر فى نطاق دولة دون غيرها، أو إقليم بعينه وإنما هى قضية وجودية، ينبغى أن تأتى على رأس الأولويات الاستراتيجية لجميع دول العالم.

ولفت إلى أنه على عكس ما قد يعتقده البعض فإن الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية تتزايد على الدول الأقل نموًا، وهو ما يظهر بوضوح فى دول القارة الإفريقية، حيث تؤدى هذه التغيرات إلى ارتفاع معدلات الجفاف، واتساع رقعة التصحر، وتراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية.

خسائر بقيمة 70 مليار دولار

وقال إن التقديرات تشير إلى أن المخاطر المرتبطة بالجفاف فقط فى دول القارة الإفريقية أدت إلى خسائر تجاوزت قيمتها 70 مليار دولار، فضلًا عن تسببها فى خفض نمو الإنتاجية الزراعية للقارة بنحو 34%، وتقدر الاحتياجات التمويلية لمواجهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية فى إفريقيا بنحو 3 تريليونات دولار حتى عام 2030.

وأوضح أنه فى هذا الصدد تجدر الإشارة إلى النتائج الإيجابية لمخرجات وتوصيات قمة الأمم المتحدة للمناخ COP 27، التى ترأستها مصر العام الماضى، ويأتى فى مقدمتها الاتفاق على إنشاء صندوق مخصص لتوفير التمويل اللازم، لتعويض الخسائر والأضرار، للدول المتضررة من الفيضانات والجفاف، والكوارث المناخية الأخرى.

وقال الرئيس السيسى إن معطيات الواقع الاقتصادى تفرض ضرورة تحفيز القطاع الخاص للاضطلاع بدور أكبر فى توفير التمويل اللازم للنهوض بالمشروعات صديقة البيئة مع تكثيف آليات استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وإقرار السياسات والإجراءات اللازمة لذلك.

وأضاف أن مصر تولى اهتمامًا بالغًا بالبعد البيئى، حيث أصدرت الحكومة، عام 2021، الإصدار الأول من دليل معايير الاستدامة البيئية، تحت اسم "الإطار الاستراتيجى للتعافى الأخضر"، وذلك بهدف توفير الإرشادات اللازمة لدمج معايير التنمية المستدامة فى الخطط التنموية، بما ينعكس بالإيجاب على جودة الحياة وعملية التنمية.

وأوضح أن فعاليات النسخة الحالية من الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقى تمثل فرصة مميزة لتبادل المعرفة والخبرات، وتوفير الدعم الفنى اللازم لمواجهة تداعيات التغير المناخى مع طرح أجندة واضحة، وفقًا لجدول زمنى، لتحديد سبل وآليات التعامل مع مختلف التحديات التى تواجهها دول القارة الإفريقية، وصولًا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واختتم الرئيس السيسى كلمته بشكر بنك التنمية الإفريقى على جهوده الملموسة فى تمويل المشروعات التنموية فى مختلف أنحاء القارة، والتى تجعلنا نتطلع للمزيد من الشراكات الناجحة مع المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف لتحقيق تطلعات شعوبنا نحو النماء والتقدم والازدهار.

التغير المناخي

ما موقف مصر من التحديات ؟

في هذا الصدد قال الدكتور مهندس ماهر عزيز استشارى الطاقة والبيئة والتغيرات المناخية وعضو مجلس الطاقة العالمى، إن التقدير الحالي لحجم التمويلات المطلوبة للدول النامية حوالي 100 مليار دولار سنوياً حتى عام 2035 ، وهذا ما تم إقراراه عام 2016 في كوب 22 (مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2016).

وأضاف عزيز خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أنه على صعيد الموقف المصري تجاه أما عن موقف مصر تجاه هذه التحديات فإن مصر واحدة من الدول التي تواجه العديد من التحديات كما أنها تواجه مخاطر ارتفاع سطح البحر ومخاطر التقلبات الحادة في الطقس فضلاً عن الاحداث المتطرفة التي تتعلق بموجات الحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة.

وتابع : من بين التحديات أيضاً موجات السيولة مثل التي حدثت في اسوان واسيوط وجبال البحر الاحمر وسيناء، مشيراً إلى أن مصر معرضة لهذه المخاطر ومصر تتأثر بشدة وعلى سبيل المثال قطاع الزراعة من اكثر القطاعات تضرراً.

وأستكمل: مصر تعاني أيضاً من  نقص المياه في نهر النيل و تواجه مخاطر مرتبطة بالصحة والسياحة والتي قد تؤدي لمخاطر كبيرة وهناك الاستراتيجية القومية للتغيرات المناخية 2050 والتي اثرت على حجم التمويل المطلوب إلى حوالي 250 مليار دولار.

القارة الافريقية تمويل القارة الإفريقية التغير المناخي تمويل الدول النامية تنمية القارة الافريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

قناة مجانية تذيع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

جوزها بيرميها.. عجوز الجيزة: موافقتش نمارس الحرام خلصت عليها

موقع صدى البلد يقاطع جنازة وعزاء خالة رانيا فريد شوقي

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

من 1000 لـ5 آلاف.. عقوبة مالية تنتظر مروجي شائعة تحصيل الصحة أموالا من المواطنين

موضوعات متعلقة

صحف الكويت تبرز اهتمام السيسي بتعزيز المساعي الدولية والإقليمية الداعمة لتنمية أفريقيا

اقتصادية النواب تطالب الشركاء الدوليين بتنفيذ رؤية الرئيس السيسي لتحقيق التنمية المستدامة فى إفريقيا

رئيس وزراء أفريقيا الوسطى يؤكد حرص بلاده على الاستفادة من الطفرة التنموية بمصر

مدبولى: حان الوقت لأن ينظر العالم لقارة أفريقيا بالأولوية في المشروعات التنموية

ترشيحاتنا

نقل البرلمان توصي بعقد اجتماع تنسيقي بين الوزرات المرتبط نشاطها بنهر النيل

الزمالك اليوم| مخطط اعتزال شيكابالا.. حقيقة رحيل أوسوريو.. وعودة رباعي الأبيض المصابين

أخبار الأهلي.. لعنة الإصابات تضرب الحراس ورحيل 5 نجوم وهداف أفريقيا يقترب

وزير المالية القطري: نتطلع لزيادة الاستثمار بمجالات الاتصالات والتصنيع في مصر

الحوار الوطني يستعرض أبرز الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي

مستقبل أوسوريو في الزمالك مهدد ومرهون بنتيجة مباراته مع طلائع الجيش بالدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| حسام موافي يحذر من تناول نوع شوربة شهير .. وترند خطير ينتشر بين الفتيات على التيك توك

عاملها كالشنطة.. أب يثير الجدل بسبب موقف مع ابنته |فيديو

تتخطى حاجز الـ40 درجة.. تحذير من هيئة الأرصاد للمواطنين عن حالة الطقس

سكارليت جوهانسون تتألق فى جلسة تصوير فيلمها instant بمهرجان كان

فيديو

أمطار في الصيف.. تحذير جديد من الأرصاد لسكان هذه المحافظات

وباء جديد ينتشر قريبا في العالم.. ماذا يحدث؟!

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

شاهد.. آخر مستجدات سعر الذهب والدولار محليا وعالميا اليوم الأربعاء | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ