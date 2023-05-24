عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعويضات مالية وعينية.. بشرى سارة لمتضرري النوبة من السد العالي

صدى البلد

استعرض المستشارعلاء الدين فؤاد ــ وزير شئون المجالس النيابية ــ اليوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023 خلال اجتماع مجلس الوزراء، عمل اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة. 

وقرر أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 371 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات لمن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها. 

يأتي ذلك برئاسة وزارة شئون المجالس النيابية، وعضوية عدد من الوزراء وممثلي الجهات والهيئات المعنية، وقد وضعت اللجنة القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويض انطلاقًا من سياسة قائمة على أسس ثلاثة:

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات

مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات في المحافظات

3 أسس لـ صرف التعويضات 

 أولها: أن يكون التعويض من جنس الضرر. ثانيها: إتاحة بدائل متعددة للمتضررين حتى يتم تعويضهم وفقًا لرغباتهم. 

ثالثها: التيسير على المستحقين للتعويض. 

وقد صاغت اللجنة نماذج عقود تملك الأراضي القابلة للزراعة والأراضي المقامة عليها مساكن والوحدات السكنية، كما صاغت شهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكن.

وأضاف فؤاد خلال اجتماع مجلس الوزراء أن اللجنة سبق لها فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض في المرحلة الأولى خلال الفترة من 25 يونيو 2019 وحتى 20 أغسطس 2019، ثم أعلنت عن فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة من المتضررين المستحقين للتعويض في المرحلة الثانية خلال الفترة من 17 يناير 2021 وحتى 30 أبريل 2021، وأعلنت أسماء من تقدموا خلال المرحلتيْن، والتعويضات المخصصة لكل منهم، وفتحت باب التظلم، وفصلت في التظلمات، وقد بلغ عدد التظلمات التي فصلت فيها اللجنة (320) تظلمًا.

وقد تقدم خلال هاتيْن المرحلتيْن عدد (7209) مستحقًا للتعويض بطلب تحديد الرغبة من إجمالي عدد (11500) مستحقًا، وتم صرف التعويضات العينية والنقدية لعدد (3729) مستحقًا للتعويض من إجمالي عدد (4587) مستحقًا تقدموا بطلبات تحديد الرغبة واستوفوا مستنداتهم، وقد طلب عدد (10) مستحقين الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية في حين جرى استبعاد (10) من المدرجين بقوائم المستحقين للتعويض لما ثبت للجنة من سبق تعويضهم.

وتابع مقررًا أن التعويضات التي صرفت للمستحقين للتعويض ــ حتى الآن ــ تنوعت ما بين تعويضات عينية تمثلت في تمليك عدد (1689) مستحقًا للأراضي المقامة عليها مساكنهم بحسب مساحة كل منهم، وتقرير حق الانتفاع لعدد (55) مستحقًا بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكنهم، وتمليك عدد (126) مستحقًا وحدات سكنية من الوحدات كاملة التشطيب التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بمختلف محافظات الجمهورية بحسب اختيار كل منهم، وتمليك عدد (154) مستحقًا لمساكن بمنطقة كركر بمحافظة أسوان، وتمليك عدد (276) مستحقًا لأراضي قابلة للزراعة بمنطقة خور قندي بمساحة قدرها (373) فدان تقريبًا، وتمليك عدد (37) مستحقًا للتعويض لأراضي قابلة للزراعة بمنطقة وادي الأمل بمحافظة أسوان بمساحة قدرها (71) فدانًا.

وتابع أنه جرى ايضا صرف تعويضات نقدية قدرها (279،000،000 جنيهًا) مائتيْن وتسعة وسبعين مليون جنيه لعدد (1240) مستحقًا للتعويض بدلًا من الحصول على وحدات سكنية، وتعويضات نقدية قدرها (6،709،895 جنيهًا) ستة ملايين وسبعمائة وتسعة آلاف جنيه وثمانمائة وخمسة وتسعين جنيهًا لعدد (152) مستحقًا للتعويض بدلًا من الحصول على أراضي قابلة للزراعة.

وأضاف الوزير أن في ضوء أن عدد (4291) مستحقًا للتعويض من المدرجين بكشوف لجنة الحصر لم يتقدموا بطلب تحديد الرغبة خلال المرحلتيْن الأولى والثانية، وأن القواعد والآليات التنفيذية التي وضعتها اللجنة لا تقر لهم إلا بالحق في التعويض النقدي دون العيني المتمثل في الوحدات السكنية والأراضي القابلة للزراعة، بيد أن فخامة السيد رئيس الجمهورية قد وجه بالاستمرار في تعويض أهالي النوبة ممن لم يتقدموا بطلب تحديد الرغبة خلال المرحلتيْن المشار إليهما نقدًا أو عينًا ــ بحسب اختيارهم ــ شأنهم شأن من تقدم بطلب تحديد الرغبة، ووجه فخامته بإتاحة أراضي قابلة للزراعة بمنطقة خور قندي بمحافظة أسوان ووحدات سكنية من الوحدات كاملة التشطيب التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بمختلف محافظات الجمهورية لتعويض المتضررين، ووجه وزارة المالية بإيداع مبالغ التعويضات النقدية بالحساب الخاص بمحافظة أسوان، ليكون أمام المستحقين للتعويض من المتضررين من إنشاء السد العالي ممن فقدوا مساكنهم الاختيار بين التعويض العيني المتمثل في تملك وحدة سكنية أو التعويض النقدي المتمثل في مبلغ مائتيْن وخمسة وعشرين ألف جنيه، ويكون أمام المستحقين للتعويض ممن فقدوا أراضي زراعية الاختيار بين التعويض العيني المتمثل في تملك أرض قابلة للزراعة بذات المساحة التي فقدت مع جبر كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدان أو التعويض النقدي بواقع خمسة وعشرين ألف جنيه عن كل فدان مع جبر كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدان. فضلًا عن أحقية المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان في التعويض عينًا بتملك الأراضي المقامة عليها مساكنهم أو تقرير حق انتفاع لهم بها إن كانت من أراضي طرح النهر.

وفي هذا الإطار فقد جرى التنسيق مع  اللواء أشرف عطية ـ محافظ أسوان ـ للاستمرار في صرف التعويضات للمستحقين للتعويض الذين تقدموا بطلب تحديد الرغبة خلال المرحلتيْن الأولى والثانية من المستوفين لمستنداتهم، واستيفاء مستندات المعلقين منهم، وبدء المحافظة في تلقي طلبات تحديد الرغبة ممن لم يتقدم بها من المستحقين للتعويض السابق إدراجهم في كشوف لجنة الحصر، وذلك بدء من يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023 من خلال الإدارات التابعة للمحافظة حتى يتسن تعويضهم وفقًا لرغباتهم.

وختم الوزير علاء الدين فؤاد البيان مؤكدًا أن ما اُتخذ ويُتخذ من إجراءات في ملف النوبة إنما يؤكد على جدية الدولة في تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتعويض من لم يسبق تعويضهم من أهالي النوبة، وأن هذه الإجراءات تتخذ في ظل متابعة لحظية من دولة رئيس مجلس الوزراء وتوجيهاته بالحرص على إجابة رغبات المتضررين من أهالي النوبة.

الوزراء المجالس النيابية الوطنية اللجنة الوطنية الجهات الوحدات السكنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

بعد قرار البرلمان الأخير.. 5 سنوات حبسا عقوبة التلميحات الإباحية بوسائل المواصلات

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

قناة مجانية تذيع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

الزوجة الثانية.. عجوز الجيزة يعترف بقتل جارته: رفضت العلاقة الحرام خلصت عليها

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

رسالة عاجلة من النيابة العامة الكويتية إلى السلطات المصرية | تفاصيل

ترشيحاتنا

أجهزة الأمن تكشف حقيقة تغيب فتاة أجنبية بالقاهرة

البنت في ثانوي.. رانيا تطلب الخلع: بيتحرش بيا قدام أختي ويقولي حلال

استمرار انخفاض أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21

السفير الأمريكي بالصين: أتطلع للعمل مع سفير بكين الجديد في واشنطن

استهداف طائرة إسرائيلية أثناء تحليقها فوق الأراضي السورية

تعويضات مالية وعينية.. بشرى سارة لمتضرري النوبة من السد العالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 حيل لتقوية النظر وحمايته من التدهور| اعملها لوبتفتح اللاب والموبايل كتير

تظهر في الليل.. علامتان في القدمين تشير لإرتفاع السكر في الدم

نشرة المرأة والصحة| حسام موافي يحذر من تناول نوع شوربة شهير .. وترند خطير ينتشر بين الفتيات على التيك توك

عاملها كالشنطة.. أب يثير الجدل بسبب موقف مع ابنته |فيديو

فيديو

تورتة مزينة بالدولارات وصابونة ذهبية.. واصل الفنان محمد رمضان استفزازاته في عيد ميلاده

أمطار في الصيف.. تحذير جديد من الأرصاد لسكان هذه المحافظات

وباء جديد ينتشر قريبا في العالم.. ماذا يحدث؟!

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ