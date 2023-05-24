مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات في المحافظات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي، من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح عدة محافظات، لاستخدامها في إقامة جبانَات؛ وهي: مساحة 13.6 فدان ناحية مركز "ساحل سليم" بمحافظة أسيوط، لصالح محافظة أسيوط، ومساحة 4.7 فدان ناحية مركز "قفط" بمحافظة قنا لصالح محافظة قنا.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 1478.34 فدان ناحية "الفشن" بمحافظة بني سويف، وذلك نقلًا من الأراضي المُخصصة لمحافظة بني سويف؛ ليتكامل استغلالها مع أراضي مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، الذي يمثل خطوة مهمة ضمن خطة الدولة لزيادة الرقعة الزراعية من أجل زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية بالاعتماد على أساليب الري الحديثة وتوفير فرص العمل.

صفة النفع العام

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إزالة صفة النفع العام، عن بعض مساحات الأراضي، وإعادة تخصيصها لإستخدامها في إنشاء مراسي نهرية؛ وهي: مساحة 3277 م2 ناحية "بياض العرب" بمحافظة بني سويف، ومساحة 24037 م2 ناحية "أولاد سالم" بحري بمحافظة سوهاج، ومساحة 12045 م2 ناحية "المراشدة" بمحافظة قنا، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير منظومة النقل النهري والمراسي النهرية، بحيث تُمثل إضافة جديدة لمنظومة النقل اللوجيستي في مصر.