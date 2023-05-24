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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

إصابة 8 أشخاص في
إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 8 أشخاص، في حادث تصادم سيارة ربع نقل وأخرى مينى باص وقع بطريق أسيوط /  سوهاج  الصحراوي الغربي بمركز الغنايم.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين.


إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ربع نقل رقم " ى ط س 1598" وسيارة مينى باص ملاكى رقم " ى ص ر 9247".

أسفر الحادث عن إصابة " نادية.ف.م" 60 عامًا، و"ايمان.ح.ع" 14 عامًا، و"نجوى.م.م" 40 عامًا، و"عبدالله.ع.ا" 48 عامًا، و"زينب.ع.ج" 22 عامًا، و"ناديه.م.ع" 45 عامًا، و"ايمان.ع.ج" 12 عامًا، و"على.م.ع" عامين.

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وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغنايم المركزي. تحرر محضر  بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

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