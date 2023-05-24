إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارة مرور وميكروباص بأسيوط

أصيب 9 أشخاص في تصادم وقع بين سيارة مرور وأخرى ميكروباص بطريق أسيوط / سوهاج الزراعي ناحية قرية شطب.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط / سوهاج الزراعي ناحية قرية شطب ووجود مصابين.

انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة رقم ي و د 3826 تابعة لإدارة المرور وسيارة رقم 7862 ي ط أ ميكروباص.



أسفر الحادث عن إصابة كل من " نجوى. م. م" 58 عاما، كسر بالكتف الأيمن، و " أحمد. م. أ" 30 عاما، جرح بالساق اليمنى، و "محمد. أ" 38 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، و"مصطفى. م. ط" 23 عاما، كسر بالفخذ الأيمن، و " سلوى. خ. أ" 35 عاماً، كسر بالرقبة، و " محمد. ص. ب" 35 عاماً، كدمات متفرقة بالجسم، و" وليد. م. ح" 40 عاماً، اشتباه ما بعد الارتجاج، و " سوسن. م. م" 57 عاماً، اشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات، و"أحمد. م. أ" 45 عاماً، غيبوبة تامة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام والجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

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