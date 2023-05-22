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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هاتيلي بـ 2 جنيه ترمس.. حيلة استقطب بها سباك تلميذة ليعتدي عليها بأسيوط

سباك يعتدي على طفلة
سباك يعتدي على طفلة

تجرد شاب من الإنسانية وسيطرة عليه غريزته الحيوانية وخرج أمام منزله يبحث عن فريسته حتى أن شاهد بنت الجيران التي لم يتجاوز عمرها الـ 9 أعوام تلعب مع ابنة عمها أمام منزلهم المجاور لمنزله فسيطر على عقله الشيطان وظل يفكر في حيلة لاستدراج ابنة الجيران لإشباع غريزته وطلب منها شراء ترمس له من إحدى البائعة في منطقتهم ولم تتخيل الطفلة إنها حيلة منه لاستدراجها فذهبت وقامت بشراء الترمس وعندما عادت إليه طلب منها الدخول معه إلى منزله بحجة إعطائها حلوى مكافأة لها لم تظن أن الذئب يخطط للانقضاض على فريسته ودخلت معه المنزل حتى أن اصطحبها إلى غرفته وجردها من ملابسها وحاول التعدي عليها لولا صرخاتها التي أنقذتها من بين يديه.. تفاصيل الواقعة التي شدها مركز أبوتيج في أسيوط نرصدها في هذا التقرير. 

استدرج الضحية إلى منزله 

خرجت الضحية " سارة . ف . س " ابنة الـ 9 أعوام التلميذة بالصف الثالث الابتدائي كعادتها اليومية بعد العصر لكي تلعب مع أبنت عمتها أمام منزلهم بإحدى قرى مركز أبوتيج بمحافظة أسيوط وأثناء لعبهما أمام المنزل نادى عليها المتهم " عماد . ر .م " 27 عاما سباك وقال لابنة عم الضحية جدتك تنادي عليكي حتى يتمكن من الانفراد بضحيته وبعد أن ذهبت ابنة عمة الضحية إلى جدتها أعطى المتهم المجني عليها التي لم تتجاوز الـ 9 أعوام 2 جنيه وطلب منها شراء "ترمس له" ولم تشك سارة أن هناك مخطط لها فذهبت وأحضرت الترمس له وعندما ذهبت لإعطائه الترمس أمام منزله طلب منها الدخول معه إلى المنزل ليعطيها حلوى ترددت الصغيرة ولكن بعد إصراره دخلت معه إلى منزله المجاور لمنزلهم.

جردها من ملابسها 

وبعد دقائق من دخولها المنزل قام المتهم بإغلاق باب المنزل واصطحبها إلى غرفته وطلب منها الجلوس على كنبة داخل غرفته وبعد لحظات فوجئت بأنه يقوم بإجبارها إلى النوم على الكنبه وقيامه بحسر ملابسها عن جسدها حتى أن جردها من ملابسها فحاولت الصغيرة الصراخ حتى تستغيث من هذا الذئب ولكن فشلت محاولتها.

لامس أماكن عفتها 

وضع يديه على فمها وانهارت في البكاء وقام المتهم بخلع ملابسه وملامسة جسدها وأماكن عفتها ولم تتوقف الصغيرة عن الصراخ حتى أن شعر المتهم بالخوف من افتضاح أمره فترك " سارة " وقام بإعطائها 5 جنيهات وطلب منها أن لا تخبر أسرتها بما وقع منه معها فقامت الصغيرة وارتدت ملابسها وهي ترتجف خوفا وخرجت مسرعه إلى منزلها وهي منهارة في البكاء حتى أن وصلت لوالدتها وأخبرتها بما حدث وعندما عاد والدها من العمل أخبرت الزوجة بما حدث لصغيرتهما والذي اصطحب ابنته إلى مركز شرطة أبوتيج لتقديم بلاغ في جارهم المتهم .

تحريات مباحث أبوتيج 

وكشفت تحريات النقيب أحمد إيهاب عبد المنعم معاون مباحث مركز أبوتي جان المتهم قام باستدراج المجني عليها إلى مسكنه وتجريدها لبعض ملابسها محاولا التعدي عليها إلا أن محاولته بائت بالفشل لتمكن المجني عليها من الفرار ، كما أشارت التحريات إلى قيام المتهم بملامسة بعض أجزاء من جسم المجني عليها على إثرها قامت بالمجني عليها بالصراخ مما أدى قيام المتهم بتركها حتى تمكنت من الهرب.

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إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات 

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات لقيامه بخطف المجني عليها بالتحايل عليها واستدراجها إلى مكان قصى عن أعين الناس لداخل مسكنه والتعدي عليها بالقوة بعد أن حسر عنها ملابسها واستطالت يده إلى موطن عفتها قاصدا التعدي عليها 

السجن المشدد 10 سنوات 

وعاقبت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة و عضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل الرئيسان بالمحكمة وأمانة سر صلاح تمام محمد و أحمد عبد العال ، المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات لقيامة باستدراج طفلة إلى منزله وقام بالتعدي عليها بمركز أبوتيج في أسيوط 

 

 

 

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