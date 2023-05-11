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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب رفضها معاشرته.. الإعدام شنقا لعامل قتل زوجته بأسيوط

الإعدام شنقا ل عامل
الإعدام شنقا ل عامل نحر زوجته بأسيوط

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط اليوم، الخميس، بإجماع الآراء، عاملا بالإعدام شنقا لقيامه بنحر زوجته؛ بسبب مشاجرة وقعت بينهما بعد إقامة علاقة شرعية بمركز صدفا. 

صدر الحكم برئاسة المستشار مكرم صلاح الدين قنديل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود عبد العزيز علي الرئيس بالمحكمة و أحمد إبراهيم رضا نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام محمد .

تعود وقائع القضية رقم 6673 لسنة 2022 جنايات مركز صدفا إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة صدفا من " صلاح . م . ع " قال فيه أن شقيقه " سمير . م . ع " اتصل به وابلغه انه قام بقتل زوجته " رضا . ع . م " .

انتقل إلى موقع الحادث النقيب حسام فتحي بح معاون مباحث مركز شرطة صدفا وتبين من المعاينة والفحص وجود جثة ملقاة لسيدة تدعى " رضا . ع . م " زوجة المتهم وبها عدة طعنات ونحرها في رقبتها .

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وأسفرت تحريات المباحث عن وجود خلافات أسرية بين المتهم والمجني عليها على إثرها قام المتهم بطعن المجني عليها عدة طعنات بسلاح أبيض سكين مطبخ وقام بعد ذلك بنحرها .

واعترف المتهم أمام النيابة العامة بارتكاب الواقعة معللا انه طلب منها أن يعاشرها معاشرة الأزواج فرفضت المجني عليها فقام بالتعدي عليها بالضرب حتى أن رضخت لطلبه وبعد أن انتهاء من علاقتهما الزوجية قامت بسبه فقام بإحضار سكين من المطبخ وطعنها عدة طعنات نافذة ونحرها حتى أن فارقت الحياة وترك المنزل هاربا واستقل قطار إلى القاهرة حتى تم ضبطه .

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