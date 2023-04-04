اعتبرها إهانة لرجولته.. عامل يقتل زوجته بـ10 طعنات بسبب رفضها معاشرته

إحالة أوراقه للمفتي..

بعد فترة لا تتجاوز 3 أشهر من الزواج تحول عش الزوجية إلى مسرح للتعذيب بين الزوجين "سمير و رضا" بمركز صدفا في أسيوط بسبب رغبة الزوج ممارسة العلاقة الزوجية بشكل مستمر مع زوجته مما أرهق الزوجة وعدم قدرتها على تحمل طلب زوجها ورفضها العلاقة والذي تسبب في مشاجرات مستمرة بين الزوجين ورغم إنجابها لطفلهما الذي لم يتجاوز عمره العامين حملت الزوجة مرة أخرى ولم يراع زوجها ظروف حملها وتحذير الأطباء من كثرة العلاقة الزوجية بينهما قد يتسبب في إجهاضها ولكن الزوج تجاهل كل ذلك وأصر على طلبة أن يأخذ حقه الشرعي من زوجته فنشبت بينهما مشاجرة ورضخت الزوجة في النهاية وسلمت جسدها لزوجها وبعد انتهائهما من العلاقة تشاجر الزوجين ولم يراع الزوج أن زوجته تحمل في نجله الثاني وانهال عليها بسلاح أبيض وسدد لها 10 طعنات نافذة مستخدم سلاح أبيض من المطبخ ولم يكتف بذلك وقام بنحرها حتى تأكد من موتها.

بلاغ لمركز الشرطة

تعود وقائع القضية رقم 6673 لسنة 2022 جناية مركز صدفا إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة صدف من "صلاح. م. ع" قال فيه إن شقيقه "سمير. م. ع" اتصل به وأبلغه أنه قام بقتل زوجته "رضا. ع. م".

انتقل إلى موقع الحادث النقيب حسام فتحي بح معاون مباحث مركز شرطة صدف وتبين من المعاينة والفحص وجود جثة ملقاة لسيدة تدعى "رضا. ع. م" زوجة المتهم وبها عدة طعنات ونحرها في رقبتها.

خلافات أسرية

وأسفرت تحريات المباحث عن وجود خلافات أسرية بين المتهم والمجني عليها على إثرها قام المتهم بطعن المجني عليها عدة طعنات بسلاح أبيض سكين مطبخ وقام بعد ذلك بنحرها.

اعترافات المتهم أمام النيابة

واعترف المتهم أمام النيابة العامة بتفاصيل الواقعة حيث قال إنه يوم الواقعة قام بتنظيف المنزل وغسيل الملابس وقام بالاتصال بشقيقة "صلاح" ليأخذ نجلهما محمد معه إلى السوق بمدينة أبوتيج وخرج إلى الطريق مصطحبا ابنه محمد حتى أن وصل إلى شقيقه صلاح وبعد أن ذهب الطفل الرضيع مع عمه قام الزوج بشراء جبنه بالفلفل وعصير قصب وتفاح وعنب لزوجته وعاد إلى المنزل عازما على ضرب زوجته بسبب رفضها ممارسة العلاقة الزوجية معه.

اجبرها على إقامة علاقة وقتلها

وعندما داخل الزوج إلى منزله وهو يسيطر عليه الشيطان لضرب زوجته معتقدا من رفضها إقامة علاقة زوجية معه إهانة لرجولته فوجد الزوجة نائمة على مقعد في الصالة وتشاهد التليفزيون فقام بسحبها من يدها إلى غرفة النوم ولكن وجد رفض منها فانهال عليها بالضرب حتى أن رضخت له وذهبت معه إلى غرفة النوم وإقامة معه علاقة زوجية وتراشق الزوجين بالألفاظ مما أعتبره الزوج إهانة له فهرول مسرعا إلى المطبخ ليحضر سلاحا أبيض وانقض على زوجته من الخلف ليخنقها بيه ويطعنها بالسلاح الأبيض الذي كان في يده الأخرى وسدد لها نحو 10 طعنات من الذراعين والصدر والرقبة حتى أن سالت دماؤها على الأرض وسقطت أرض لم يرحمها الزوج ولم يرحم نجله الذي لم ير الدنيا وقام بنحرها حتى فارقة الحياة وتركها غارقة في دمائها.

هرب من المنزل

وبدماء باردة دخل الزوج الحمام حتى يستحم من أثار دماء زوجته التي أغرقت ملابسه وحمل ملابسه ومصوغاتها وإغلاق أبواب المنزل عليها وذهب لبيع المصوغات والسفر خارج محافظة أسيوط واتصل بشقيقه طالبه منه أن يأخذ ابنه محمد إلى منزله وأخبره بأنه قتل زوجته وسافر حتى أن تمكنت قوات الأمن من ضبطه.

مناظرة الجثة

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمناظرة الجثة وقام المتهم بتمثيل جريمته أمام فريق النيابة العامة.

إحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتي

وأحالت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار مكرم صلاح الدين قنديل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود عبد العزيز على الرئيس بالمحكمة وأحمد إبراهيم رضا نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام محمد، أوراق المتهم لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.