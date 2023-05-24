صفقة تاريخية جديدة بين تايوان وأمريكا.. والصين تستنكر التصرفات العشوائية لواشنطن

قالت وسائل إعلام تايوانية، إن تايبيه وواشنطن ستوقعان في الأيام القليلة المقبلة مبادرة التجارة التايوانية الأمريكية للقرن الحادي والعشرين، وهي الدفعة الأولى من الاتفاقيات، والاتفاقية التجارية الأكثر شمولاً التي تم توقيعها بين الجانبين منذ عام 1979. وهو الأمر الذي تعارضه وزارة التجارة الصينية بشدة.

وبحسب وكالة الأنباء المركزية اليوم نقلاً عن بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة الصينية أمس الثلاثاء، فإن المتحدث الرسمي أشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت أنها استكملت مفاوضاتها مع تايوان بشأن القضايا الخمس الخاصة بالولايات المتحدة وتايوان، ومبادرة القرن الحادي والعشرين للتجارة وستوقع الجزء الأول من الاتفاقية في المستقبل القريب وهو ما تعارضه الصين بشدة.

ووفقا لوزارة التجارة الصينية، عارضت الصين دائما أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية بين الدول التي لها علاقات دبلوماسية مع تايوان، بما في ذلك التفاوض والتوقيع على أي اتفاقيات اقتصادية وتجارية ذات طابع سيادي ورسمي.

ونقل التقرير عن مكتب المفاوضات الاقتصادية والتجارية التنفيذي في تايوان إعلانه مؤخرا، أن مبادرة التجارة التايوانية-الأمريكية للقرن الحادي والعشرين قد أكملت المفاوضات حول خمس قضايا بما في ذلك تسهيل التجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما أكملت العقود القانونية الصينية والإنجليزية.

ومن المنتظر توقيع الاتفاق الأول خلال الأسابيع القليلة القادمة. حيث ستتضمن الدفعة الأولى من الاتفاقات ديباجة وثمانية فصول، بإجمالي 81 مادة. وقد اكتمل الهيكل تمامًا. وسيكون الاتفاق التجاري الأكثر اكتمالاً الموقع بين تايوان والولايات المتحدة منذ عام 1979.