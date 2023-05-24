اتحضر للأخضر .. مدرسة بالسلام تبدأ بزراعة أشجار مثمرة

شاركت مدرسة مجدي يعقوب التجريبية بمدينة السلام، برئاسة مجدي سيد إسماعيل مدير المدرسة في فعاليات ندوة اتحضر للأخضر، وعقدت ندوة لمناقشة استراتيجية وآلية الزراعة أمام المساجد والكنائس والمدارس ضمن توجة الدولة نحو تلك المبادرة المهمة.

وشارك في الندوة كل من ايهاب زهنى ( رئيس حى السلام أول )، وحاتم ممدوح ( مدير عام ادارة السلام التعليمية) ومجدى فؤاد ( نائب مجلس الأباء بالادارة وعدد كبير جدا من القيادات لمدينة السلام، بحضور محمد السيد رئيس مجلس آباء ومعلمين المدرسة، وألبرت ادوارد نائب رئيس مجلس الآباء للمدرسة.

بدأت المدرسة بالفعل فى زراعة أشجار مثمرة بجميع أركانها ضمن مبادرة اتحضر للأخضر.