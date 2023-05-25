بعد توجيهات الرئيس .. رشا راغب تعلن إطلاق برنامج للموهوبين سبتمبر المقبل|فيديو

أكدت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن الأكاديمية وجهت دعوة إلى لاعب المصارعة المصرى أحمد فؤاد، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت الدكتورة رشا راغب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إلى أن هناك منحة خاصة لرعاية لاعب المصارعة أحمد فؤاد بعد توجيهات الرئيس السيسي، والأكاديمية ترعي وتحتضن المواهب الشابة، سواء الثقافية أو الرياضية وغيرها، مؤكدة أن البطل أحمد بغدودة سيكون باكورة برنامج تأهيل الموهبين.

رشا راغب:مصر ليس لديها نقص مواهب ولكن ينقصها المؤسسات الراعية لتلك المواهب



وشددت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه اهتمام خاص بالشباب وهناك توجيهات برعاية المواهب، مشيرة إلى أن هناك توجيه من الرئيس برعاية لاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة.

وتابعت رشا راغب، قائلاً:" نتواصل مع الاتحادات الرياضية المعنية لتقديم الرعاية للمواهب، والأكاديمية تعمل على إعداد القيادات وأن تكون بفكر مستنير، في كافة المجالات، لخلق شخصية متميزة، موضحة أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق في شهر سبتمبر برنامج تأهيل الموهوبين للوصول بهم للعالمية".

وذكرت أن هناك برنامج سيتم إطلاقه في سبتمبر مختص برعاية المواهب، موضحة أن هذه الاهتمام يكون له بعد أكبر حينما يمثل الشباب 70% من السكان.

وأستكملت:"مصر ليس لديها نقص مواهب ولكن ينقصها المؤسسات الراعية لتلك المواهب.. وهذه البرنامج استغرق الكثير من الوقت، وخاصة لتعدد الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية وغيرها.. ويمكن لأي شباب موهوب التقديم على هذه المدرسة، وهناك اختبارات ونشرف بأي موهوب يأخذ مقعده بمجهوده، والمسابقة مطروحة لكافة المواهب بكافة أنواعها، وهذا سيكون معلن في وقته، ومعيار القبول، الاجتياز للمجموعة المتكاملة من الاختبارات، والأكاديمية ستقوم بدور المؤسسات التي سترعي المواهب، وسيتم التنسيق مع الاتحادات المختلفة، وسيكون هناك دكتور نفسي ومتخصص تغذية، وسيتم فرز المتسابقين، ودراسة علاقته بالإعلام وقدراته على الحديث، ولدينا مثال كبير كمحمد صلاح، فلديه منظومة تساعده في الخروج بأفضل ما لديه".

وبالنسبة للتمويل، ومعسكرات الإعداد، قالت :" أي راعي لن يتردد في الاستثمار في المواهب.. وكل لاعب قادر على ذلك بفضل موهبته، فصناعة النجوم والأبطال تتطلب الاستثمار الجيد".