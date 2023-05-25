الشيبيني: الأوبئة والفيروسات موجودة منذ القدم..وليست جديدة..فيديو

أكد الدكتور أيمن الشيبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، أن الأوبئة والفيروسات موجودة منذ القدم بداية من وباء الطاعون الذي تسبب في وفاه ما يقرب 200 مليون شخص.

وقال أيمن الشيبيني، خلال لقاء له لبرنامج “الحقيقة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن منظمة الصحة العالمية تقوم لدورها في تتبع الأمراض الجديدة مثل كورونا، الذي تم درتاسته وتحديد اللقاح المناسب للتعامل مع المرض.

توجيه التحذيرات

وتابع أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، أن البكتيريا والفيروسات لها العديد من المتحورات لذا قامت منظمة الصحة العالميية بتوجيه التحذيرات بشأن متحورات جديدة.



