مشيرة خطاب: الرجل قد يكون ضحية التحرش.. والغرامة أفضل من الحبس|فيديو

أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن جريمة التحرش ليست موجهه للمرأة فقط، ولكنها قد تطال الرجل أيضًا، موضحة أن المجتمع لن يتسامح مع مثل هذه الجرائم، وموقف المجلس يؤكد على ضرورة تشديد العقوبة، وإذا ما كانت ستفلح في منع هذه الجريمة، مضيفة:" نحن مع تغليظ العقوبة المادية، وأي عقوبة لا تتضمن الحبس".

السفيرة مشيرة خطاب: الرجل قد يكون ضحية التحرش

وقالت السفيرة مشيرة خطاب خلال مداخلة هاتفية برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، :" يجب أن نطبق القانون، ونرى ما سيفلح فيه، وإذا لم يمنع القانون الجريمة، فلا بد من إعادة النظر، فقد يحجم القاضي عن العقوبة ويختار البراءة إذا ما كانت العقوبة مشددة بشكل مبالغ فيه".

وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن لا بد من برامج للحماية ضد هذه الجرائم، والمجلس مع تشديد العقوة ولكنه ليس مع العقوبات السالبة للحريات، حيث أن الحبس يضع عبئًا على الدولة.

وواصلت السفيرة مشيرة خطاب:" الرجل قد يكون ضحية التحرش، وضحية التحرش بالألفاظ، والقانون يعاقب المتهم، والغرامة أفضل من الحبس كعقوبة للتحرش والتنمر".