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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء نبيل: رحيل الشعباني عن سيراميكا كليوباترا جاء في توقيت مناسب

صدى البلد

أكد علاء نبيل، مدرب منتخب مصر السابق،  أن رحيل التونسي معين الشعباني عن تدريب سيراميكا كليوباترا جاء في توقيتٍ مناسبٍ، في الوقت الذي استبعد أن يستمر مدرب الزمالك خوان كارلوس أوسوريو في منصبه لفترة طويلة.

وقال نبيل، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج "الماتش"، الذي يُبث عبر قناة "صدى البلد"، "رحيل معين الشعباني عن سيراميكا كليوباترا جاء في التوقيت المناسب خصوصًا أن نتائج الفريق معه لم تكن بالشكل المطلوب".

وأردف قائلًا: "سيراميكا كليوباترا كان يجب أن يحرز مركزًا متقدمًا في جدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم".

وأشار نبيل إلى أن المبارتين المقبلتين لنادي سيراميكا كليوباترا سيظهران كيف ستسير الأمور للفريق مع المدرب حلمي طولان في الفترة المقبلة.

وبالنسبة للزمالك، رأى علاء نبيل أن الزمالك ليس في حالة طبيعية هذا الموسم، مشيرًا إلى أن جماهير الزمالك كل تفكيرها الآن هو أن الإصلاح يكون في الموسم المقبل.

وأشار نبيل إلى أن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو صعب يكمل في الزمالك خلال الفترة المقبلة، متوقعًا رحيله عن تدريب الفريق.

وتوقع نبيل أيضًا أن ينهي الزمالك جدول ترتيب الدوري هذا الموسم في المركز الثالث أو الرابع.

 

 

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