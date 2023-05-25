تأمين انصراف طلاب الإعدادية بجميع المدارس عقب انتهاء الامتحانات في الجيزة

قام أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بالتنبيه على أعضاء مجلس الأمناء بجميع المدارس والإدارات التنسيق فيما بينهم التواجد أمام المدارس لتأمين خروج الطلاب، وذلك عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية وأداء الطلاب مادة الدراسات الاجتماعية خلال اليوم الخميس، كآخر مادة.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء أحمد راشد بشأن تأمين خروج الطلاب والملاحظين من اللجان في اليوم الأخير لامتحانات الشهادة الاعدادية وحرصا على أمن وسلامة الطلاب.

وتم التنسيق مع مديرية الأمن بالجيزة،بالجيزة، لمرور دوريات شرطية بمحيط المدارس وعلى أولياء الأمور التنبيه على ابنائهم بالانصراف فور انتهاء الاختبار حفظ الله الجميع من كل مكروه.