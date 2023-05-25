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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بقرار من المطيري.. سولاف درويش عضوا بلجنة المرأة في العمل العربية

سولاف درويش وكيل
سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

أصدر فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية قراراً بتجديد الثقة وتعيين النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والاعمال المالية والأمين العام للاتحاد العربي للمصارف بلجنة المرأة ، نظرا لثقة منظمة العمل العربية في شخصها وفيما قدمته خلال فترة ترأسها لجنة المرأة بمنظمة العمل العربية الدورة ٤٨ . 

 

وتوجهت سولاف درويش  بكل الشكر والتقدير للمدير العام لمنظمة العمل العربية ولجميع قيادات المنظمة على هذه الثقة مؤكدة حرصها على مواصلة جهودها من اجل دعم المرأة العربية والحصول على العديد من المكاسب لها

جدير بالذكر أن النائبة سولاف درويش كان قد تم اختيارها العام الماضي لتمثل مصر برئاسة لجنة المرأة بمنظمة العمل العربية الدورة ٤٨

جدير بالذكر أيضا أن انتخابات لجنة المرأة بمنظمة العمل العربية سوف تتم في فبراير القادم ٢٠٢٤ .

فايز المطيري سولاف درويش لجنة القوى العاملة مجلس النواب لجنة المرأة

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