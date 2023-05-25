قافلة لتطوير منظومة الطب الرياضي بمركز شباب قاطية ببئر العبد

نفذت مديرية الصحة محافظة شمال سيناء، قافلة لتطوير منظومة الطب الرياضي، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وذلك بقرية قاطية مركز بئر العبد، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

الطب الرياضي

وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه في إطار خطة الدولة بتنفيذ قوافل طبية بمحافظات الجمهورية.

ونفذت الإدارة المركزية للطب الرياضي اليوم، قافلة طبية بمركز شباب قاطية ،وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، وبالتعاون مع مديرية الشئون الصحة بشمال سيناء.

وأوضح الدكتور طارق ، دعم مديرية الصحة الكامل للقوافل الطبية بالمحافظة مشيراً أن القافلة تضمنت عدداً من التخصصات "باطنة- رمد - عظام- أطفال -نساء- تحليل ".

وأشار إلي حرص وزارة الشباب والرياضة، على تطوير منظومة الطب الرياضي على مستوي الجمهورية، ودعم وزارة الصحة الدائم في توفير الكوادر الطبية عالية الكفاءة والخبرة، لخدمة أهالينا بشمال سيناء.