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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تفاحة كل يوم تبعدك عن الطبيب عامين بدون أمراض

صدى البلد

تشير الأبحاث إلى أن تناول الأطعمة التي تحتوي على مركبات غذائية معينة مثل التفاح يمكن أن يقلل من فرصك في أن تصبح ضعيفًا وحساسًا مع تقدم العمر.  

 

تعرف باسم الفلافونول ، وقد تم ربطها بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية ، وتوجد في مجموعة من الفواكه والخضروات.

للتحقيق في الصلة المحتملة بين الفلافونول والضعف - الذي يؤثر على 10 في المائة من البالغين فوق سن 65 - قام الباحثون بتحليل النظم الغذائية وحالة الضعف لدى 1701 شخصًا لمدة 12 عامًا.

خلال فترة الدراسة ، أصيب 13.2 في المائة من المشاركين بالضعف. وكشف التحليل أنه مقابل كل 10 ملليجرام إضافية من الفلافونول يأكلها الناس يوميًا - تقريبًا نفس الكمية مثل تفاحة متوسطة الحجم - تقل احتمالات الإصابة بالضعف بنسبة 20 في المائة. 

كما أن أحد أنواع الفلافونول على وجه الخصوص ، المسمى كيرسيتين ، له أقوى صلة بالوقاية من الضعف.

يوجد هذا بشكل أساسي في أمثال التفاح والتوت الداكن والحمضيات والبصل والبقدونس والمريمية.

وقال الباحثون: "قد يكون هناك بعض الصحة للمثل القديم ، تفاحة في اليوم تبقي الطبيب - أو ضعيفًا - بعيدًا".

قال المؤلف المشارك الدكتور شيفاني ساهني ، من كلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن: `` كان تناول الكيرسيتين العالي هو الفلافونويد الذي كان له أقوى ارتباط بمنع الضعف.

تشير هذه البيانات إلى أنه قد تكون هناك فئات فرعية معينة من مركبات الفلافونويد التي تتمتع بأكبر قدر من الإمكانات كاستراتيجية غذائية للوقاية من الضعف.

وفقًا لـ Age UK ، يشير مصطلح "الضعف" إلى المرونة العقلية والجسدية للشخص ، أو قدرته على التعافي والتعافي من أحداث مثل المرض والإصابة.

أن تكون ضعيفًا يعني أن مشكلة صحية "بسيطة" نسبيًا ، مثل التهاب المسالك البولية ، يمكن أن يكون لها تأثير شديد وطويل الأمد على صحة الشخص وعافيته.

يتميز بشكل عام بمشاكل مثل انخفاض قوة العضلات والتعب ، ويمكن أن يؤثر على ما يصل إلى 50 في المائة من الأشخاص فوق سن 85.

يوصي الخبراء بممارسة التمارين بانتظام - مثل تمارين المقاومة والأثقال - لمنع وتقليل الضعف ، فضلاً عن اتباع نظام غذائي صحي. 

التهاب المسالك البولية التهاب المسالك تفاح الفوائد الصحية بجامعة هارفارد التفاح

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