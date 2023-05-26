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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسم المرأة بعد العلاقة الزوجية

صدى البلد

هناك العديد من التغييرات التي يمكن أن تحدث بجسمك بعد ممارسة العلاقة الزوجية وخصوصا المرأة


من الشائع أن يبدو الوجه والجسم متوردًا فلا تقلقي إذا لاحظت وجود بقع وردية على وجهك أو صدرك أو أجزاء أخرى من الجسم بعد العلاقة الزوجية وفقا لmanmetters

هذا هو رد فعل جسمك وينتج عن زيادة مؤقتة في تدفق الدم إلى الجلد.

 يميل تورد أجزاء الجسم إلى الوضوح في غضون بضع دقائق ، ولكن يمكن أن يستمر أيضًا لفترة أطول لدى بعض الأشخاص. ومع ذلك ، فإن التفاعل طبيعي تمامًا ويحل من تلقاء نفسه.


غالبًا ما تجد المرأة أنفسهم متعبين للغاية .

يمكن أن تكون العلاقة الزوجية في حد ذاتها يتفاعل الجسم مع تغير في المواد الكيميائية التي يتم إطلاقها .


من الممكن أن تشعر بالحكة  بجسمك و حدوث تهيج وطفح جلدي.

يجب أن يتم حل هذا من تلقاء نفسه ، ولكن استشر الطبيب إذا لم تختف العلامات في غضون أيام قليلة. من الممكن أيضًا أن يكون لديك حساسية من مادة اللاتكس أو نوع معين  التي قد تؤدي إلى ردود فعل تحسسية.

 

والعلاقة  الزوجية تسبب تقلصات في منطقة أسفل البطن.

قد يكون لدى بعض النساء أيضًا رحم مائل يحتاج إلى رعاية طبية.

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