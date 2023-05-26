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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة تفتتح معرض منتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة

شهدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة اليوم فعاليات معرض الحرف اليدوية والتراثية والمقام من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، وبالتنسيق والتعاون مع منصة أيادى مصر بنادي أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة والذى يستمر على مدار يومين.

وذلك في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بدعم وتسويق منتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية والفنية بمختلف أنواعها.

وتفقدت نائب المحافظ باكيات العارضين والبالغ عددهم ٣٥ عارضا من أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية وذلك ضمن جهود المحافظة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

كما أشارت عزة وهدان رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب أن المحافظة حريصة على الاستمرار في التوسع فى إقامة المعارض، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تتيح هذه المعارض الفرصة أمام الشباب والمنتجين من أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية والتراثية لتسويق منتجاتهم.

وعلى هامش المعرض قام مجلس ادارة النادي بتكريم نائب المحافظ تقديرا منهم لمجهوداتها في دعم مشروعات شباب الخريجين وأصحاب الحرف والمنتجات اليدوية والتراثية.

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