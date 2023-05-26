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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لن تصدق.. الذكاء الاصطناعي يبتكر أول مضاد حيوي يقضي على البكتريا القاتلة

مختبر طبي
مختبر طبي

استخدم العلماء الذكاء الاصطناعي لاكتشاف مضاد حيوي جديد يمكنه قتل أنواع مميتة من البكتيريا المقاومة للعلاجات الحالية، وهو ما يشكل خطوة كبيرة في مكافحة العدوى والأمراض المقاومة للمضادات الحيوية.

الذكاء الاصطناعي يتحدى الطب

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تم تحليل آلاف المركبات الكيميائية المختلفة لتقليص البحث إلى عدد قليل من المركبات الواعدة التي يمكن اختبارها في المختبر. وتم تحديد مضاد حيوي جديد يسمى "abaucin"، والذي يمكنه قتل بكتيريا تُعرف بأنها مقاومة للمضادات الحيوية الحالية.

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يتميز هذا الاكتشاف بأنه يمكن أن يحدث ثورة طبية جديدة، وذلك لأن العقاقير الحالية لم تعد فعالة في مكافحة بعض الأنواع المقاومة للعلاجات الحالية. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من مليون شخص يموتون سنويًا بسبب الالتهابات التي تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية.

وقال الدكتور رايان باتريك، الذي كان جزءًا من فريق البحث، إن هذا الاكتشاف يشكل تقدمًا هائلًا في مجال البحث عن مضادات حيوية جديدة، ويساعد في تعزيز قدرتنا على مكافحة العدوى والأمراض المقاومة للمضادات الحيوية.

ويعد استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والطبي خطوة مهمة في تحسين العلاجات والأدوية، حيث يساعد الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات بشكل أسرع وأفضل، ويمكنه تحديد العوامل المهمة في العلاج وتقليل الوقت والتكلفة اللازمة لتطوير الأدوية.

وتتيح التقنية الحديثة الجديدة فرصًا كبيرة لتطوير مضادات حيوية جديدة وفعالة، وتحسين قدرتنا على مكافحة الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية.

 ويعد هذا الاكتشاف بمثابة بوابة جديدة لتطوير عقاقير جديدة، ويمثل خطوة مهمة في مكافحة الأمراض المقاومة للعلاجات الحالية. ومن المتوقع أن يستمر البحث والتطوير في هذا المجال، ويمكن أن يؤدي إلى اكتشافات أخرى مهمة في مجال الطب والعلوم الصحية.

خطورة البكتريا المقاومة للعلاج

تعتبر البكتيريا المقاومة للعلاجات حالة خطيرة في مجال الطب، حيث تتسبب في وفاة ملايين الأشخاص سنويًا. 

وتركز الباحثون حاليًا على البحث عن مضادات حيوية جديدة لمكافحة هذه البكتيريا، بما في ذلك Acinetobacter baumannii، التي تعد واحدة من البكتيريا الخارقة الثلاث التي حددها منظمة الصحة العالمية على أنها تهديد "خطير".

وقد استخدم الباحثون الذكاء الاصطناعي لتحليل مئات الآلاف من المركبات الكيميائية المختلفة لاكتشاف مضاد حيوي جديد يمكنه قتل هذه البكتيريا المقاومة للعلاجات الحالية. 

وبعد تحليل البيانات بواسطة الذكاء الاصطناعي، تم اختبار المركبات المختارة في المختبر، حيث تم اكتشاف مضاد حيوي قوي يسمى "abaucin"، والذي تبين أنه فعال جداً في قتل بكتيريا A. baumannii.

ويعد هذا الاكتشاف خطوة مهمة في مجال مكافحة الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية، حيث يمكن استخدامه لتطوير علاجات فعالة لمكافحة هذه البكتيريا المقاوومن المتوقع أن يساعد في تحسين الرعاية الصحية وإنقاذ حياة المرضى. ويعد استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والطبي خطوة مهمة في تحسين العلاجات والأدوية، حيث يساعد الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات بشكل أسرع وأفضل وتحديد العوامل المهمة في العلاج. 

كما أن هذا الاكتشاف يمثل بوابة جديدة لتطوير علاجات جديدة لمكافحة الأمراض المقاومة للعلاجات الحالية. ويدعو العلماء إلى مواصلة البحث والتطوير في هذا المجال لاكتشاف مزيد من المضادات الحيوية الفعالة لمكافحة الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية.

استخدام الذكاء الاصطناعى العدوى والأمراض المركبات الكيميائية المضادات الحيوية

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