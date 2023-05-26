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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: رسائل السيسي للمستثمرين محفزة ومطمئنة

صدى البلد

أشاد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني بدعوات الرئيس السيسي للمستثمرين المصريين والأجانب خلال افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة، إلى المشاركة في المشروعات القومية، مؤكدا أن هذه رسالة إيجابية ستعزز فرص جذب الاستثمار إلى مصر.

وكشف سمير صبري أن دعوة الرئيس السيسي للمستثمرين اليوم لم تكن الدعوة الأولى، فلم يترك الرئيس السيسي أي فرصة للاجتماع بالمستثمرين والاستماع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم لتحسين مناخ الاستثمار، كما يواصل دعواته للمستثمرين للاستثمار منفردين أو بالشراكة في كل مشروعات الدولة، مع توجيهاته المستمرة لأجهزة الدولة بتذليل كافة العقبات وفتح المجال أمام المستثمرين.

وأشار سمير صبري أن الرئيس السيسي بتلك الدعوات يرسل رسائل تحفيز وطمأنة للمستثمرين المصريين والأجانب بأن ملف الاستثمار تحت رعايته هو بصفته وشخصه، خاصة وأن تلك الدعوة تتزامن مع انعقاد جلسة الاستثمار ضمن جلسات الحوار الوطني منذ أيام والتي خرجت بمجموعة من التوصيات المتنوعة والشاملة ورفعت أمام فخامة الرئيس، وكلنا ثقة على استجابته لأغلبها خاصة في ظل رئاسة سيادته للمجلس الأعلى للاستثمار.

وأوضح سمير صبري أن افتتاح مجمع مصانع الكواتز بشكل متكامل داخل الأراضي المصرية بدلا من تصديره كمادة خام يعزز من القيمة المضافة للموارد الطبيعية المصرية بتصديرها مصنعة وليست مواد خام، كما يصب ذلك في اتجاه تشجيع القطاع الخاص، موضحا أن هذا المجمع ه‍و الأول من نوعه في المنطقة ويتمتع بمزايا نسبية؛ فالكوارتز المصري يتمتع بدرجة نقاء تصل إلى الـ99%، ويعتبر ذا قيمة استراتيجية لأنه يدخل في العديد من الصناعات المؤثرة العالمية، منها الرقائق والشرائح الإلكترونية وأشباه الموصلات والخلايا الخاصة بالطاقة الشمسية..وغيرها.

واعتبر سمير صبري أن هذه الافتتاحات تعكس الخطوات الجادة للدولة المصرية نحو توفير البديل المحلي لأي مكون صناعي. وطالب صبري المستثمرين بالبناء على جهود الدولة في هذا الاتجاه، وتقديم مقترحات ومشروعات لتصنيع المزيد من مستلزمات الإنتاج  واستغلال البيئة المصرية الخصبة بالعديد من الموارد الطبيعة والمواد الخام والمعادن.

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