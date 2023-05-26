اختفاء قارب في البحر المتوسط يحمل 500 مهاجر

أعلنت منظمتان خيريتان، اليوم الجمعة، عن اختفاء قاربا يحمل 500 مهاجر، بينهم طفل حديث الولادة ونساء حوامل، في عرض البحر المتوسط.



وقالت جماعة ألارم فون الخيرية، وهي مجموعة ترد على مكالمات الاستغاثة من سفن المهاجرين، إنها فقدت الاتصال بالقارب منذ صباح الأربعاء الماضي.



وتعطل القارب،في ذلك الوقت في المياه الدولية على بعد نحو 320 كيلومتراً، إلى الشمال من ميناء بنغازي الليبي وعلى بعد أكثر من 400 كيلومتر من مالطا أو جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا.



وأوضحت منظمة الطوارئ الإيطالية غير الحكومية، اليوم الخميس، إن سفينتها (لايف سابورت) وسفينة (أوشن فايكينج) التي تعمل أيضاً في إنقاذ المهاجرين بحثتا عن القارب المفقود لمدة 24 ساعة بلا جدوى، ولم تعثرا على أي حطام.



وقال خفر السواحل الإيطالي أنه أنقذ 423 و671 مهاجراً في عمليتين منفصلتين في المياه الإيطالية، وقالت (ألارم فون) إنه لا علاقة لهم بالقارب المفقود.