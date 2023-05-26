مانشستر سيتي يجدد عقد حارسه لموسم واحد

أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، تجديد عقد سكوت كارسون، حارس مرمى الفريق، لمدة موسم واحد.

وكتب الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" يسرنا الإعلان عن الاتفاق مع حارسنا سكوت كارسون لتمديد عقده مع مانشستر سيتي حتى صيف عام 2024".



ويعد حارس سكوت كارسون (صاحب الـ 37 عاما)، الحارس الثالث لفريق مانشستر سيتي، ولم يحظ بأي مشاركة مع الفريق هذا الموسم، في ظل الاعتماد الكامل من قبل المدرب الإسباني بيب جوارديولا، على الحارس البرازيلي "إيدرسون".



وكان مانشستر سيتي توج السبت الماضي بلقب الدوري الإنجليزي، للمرة التاسعة في تاريخه.