خبير أمن معلومات: الذكاء الاصطناعي يزيف الواقع وتطبيقاته اختراع كاذب

أكد الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات، أن هناك بعض المواطنين غير قادرين على التعامل مع الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن هناك نوع من الثقافة لابد أن تكون موجودة للتكيف مع التطبيقات والتكنولوجيا الجديدة، ولابد أن نفهم مشاكله ومخاطرة.

وأضاف الجندي، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإبداع الحقيقي عند البشر وليس الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أنه يمكن وصف الذكاء الاصطناعي بانه مساعد باحث، ولا يجب الاعتماد عليه في كتابة الأبحاث ولابد أن يكون هناك إبداع كبير للبشر.

الذكاء الاصطناعي

أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي سيعمل على تزييف الواقع، وتطبيقاته هي اختراع كاذب من اللحظة الأولى، موضحًا أن تزييف الواقع هو من أهم سلبيات الذكاء الاصطناعي ويجعل هناك فقاعات كاذبة، مؤكدًا أنه يتم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تزييف الأصوات، وهناك دعوى بخطورة الذكاء الاصطناعي على الانتخابات الامريكية المقبلة.