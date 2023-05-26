استشاري تكنولوجيا معلومات: العنصر البشري الأضعف في أي منظومة

‏قال المهندس محمد الحارثي استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، إن هناك دول تستخدم الذكاء الاصطناعي في الحروب وهدم العقول وأثناء تواجدنا على السوشيال ميديا أو الألعاب نتعامل مع تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي قادرة على فهم سلوك الشخص والتغيير من هذا السلوك.

وتابع محمد الحارثي خلال برنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أننا الآن وصلنا لمرحلة أننا عندما نسأل تطبيق معين يعتمد على ذكاء الاصطناعي مثل "chat GPT" قادر على الفهم والإجابة بسرعة كبيرة جدا وبدأ يبني الخبرة ويفهم الإنسان وكيف يتعامل معه وهذا تطور سريع، والأمر الآخر أننا أصبحنا نعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير جدا اعتماد تام ويجب الحفاظ على معلوماتنا الشخصية لأن تجميع هذه المعلومات وربطها ببعضها البعض غاية في الأهمية والخطورة.

العنصر البشري

وأضاف: نحن نرى في المنظمات عندما يحدث حالة اختراق للنظام يكون الخطأ أو السبب من العنصر البشري وأنه الحلقة الأضعف في المنظومة، ومن الممكن أن يحدث حالة اختراق فقط لأنني قمت بالتصوير سيلفي وظهر خلفي جهاز الكمبيوتر الخاص بالشركة والذي يظهر على شاشة الكمبيوتر من الممكن أن يكون معلومة غاية في الأهمية تؤدي إلى اختراق النظام، وأضعف عنصر في أي منظومة هو العنصر البشري