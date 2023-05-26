استشاري تكنولوجيا معلومات: الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين

‏قال المهندس محمد الحارثي استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، أن الذكاء الاصطناعي مثله مثل تكنولوجيا المعلومات وله الجانب الإيجابي والجانب السلبي فهو سلاح ذو حدين.

تابع محمد الحارثي خلال برنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الذكاء الاصطناعي موجود ويتم تطويره وعلى مدار سنوات، والذي كان صادم بالنسبة لنا ما وصل إليه التطور في مجال الذكاء الاصطناعي خاصة "شات gpt" والصدمة بالنسبة لنا كان أننا نتحدث مع الذكاء الاصطناعي ونسأله الأسئلة ويرد علينا بإجابات سريعة بدون أي عناء بدلا من البحث عن المعلومات لمدة ساعات و أيام وهذا هو التطور الكبير الذي حدث.

ضخ استثمارات كبيرة

وأضاف أن هذا ليس وليد اللحظة هذا نتيجة ضخ استثمارات كبيرة في تطوير الذكاء الاصطناعي و كثير من الأنظمة منذ سنوات طويله تعتمد على جزء كبير من بناء المنظومة على الذكاء الاصطناعي.