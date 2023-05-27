بطل العالم فى المصارعة عن المكافأة الذهبية: متغيرتش من سنة 90

قال هيثم فهمي، بطل العالم والحائز على ذهبية المصارعة فى بطولة إفريقيا بتونس، إن مكافأة الميدالية الذهبية لم تتغير منذ عام 90، مشيرا إلى أن هذا الأمر يثير الكثير من المشاكل فى المصارعة، معقبا: “الحال بدأ يتحسن وماشيين فى الإتجاه الصحيح ولكن بطئ أوي”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن بطولة إفريقيا هي البطولة العاشرة له للذهبية، وكانت المنافسة قوية من منتخب الجزائر، موضحا أن مصر منذ فترة طويلة متربعة على عرش إفريقيا، ولكن المنافسة بدأت تقترب قليلا.

وتابع هيثم فهمي: “لعبت 3 ماتشات فى بطولة إفريقيا.. ومنها تونسي وجزائري.. والأولمبياد تحتاج إلى شغل كبير وتخطيط.. وتجهيزنا ممكن يكون متأخر شوية.. والفترة الأخيرة نزلنا مرتبات.. وتلك سابقة لم تحدث فى تاريخ المصارعة”.