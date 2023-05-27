أبو العريس.. ريهام عبد الغفور تهنئ ماجد الكدواني بزوج ابنه

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصوهجديده لها.

وظهرت ريهام عبد الغفور برفقة الفنان ماجد الكدواني من حفل زوج ابنه وعلقت علي الصوره قائله:" ابو العريس الف مبروك ياحبيب قلبي".

ريهام عبد الغفور و مسلسل رشيد

تدور أحداث مسلسل رشيد، الذي تشارك فيها ريهام عبد الغفور، حول محمد ممدوح الذي يتعرض لحادث مأساوي يقلبحياته رأسا على عقب، ويؤدي إلى دخوله السجن.

ويشارك في بطولة المسلسل، كلا من: ريهام عبد الغفور، محمد ممدوح، تامر نبيل، خالد كمال، صلاح عبد الله، نهلةسلامة، كما تظهر في الأحداث، كلا من “هالة صدقي وانتصار” ضيفتي شرف.

ويعرض مسلسل رشيد على مجموعة قنوات mbc مصر بالإضافة إلى منصة شاهد.