الإعلان عن كشف آثري جديد في سقارة ..اليوم

يعلن المجلس الأعلى للآثار عن كشف آثري جديد في منطقة سقارة لورشة تحنيط آدمية وحيوانية والتى اكتشف على يد البعثة المصرية العاملة في المنطقة.

يذكر أن قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن إنه توجد فى مصر 250 بعثة أجنبية تعمل على مستوى الجمهورية من 25 دولة.

وأضاف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه على مدار السنوات القليلة الماضية كانت البعثات المصرية لها السبق فى كل الاكتشافات.

أوضح الأمين العا للمجل الأعلى للآثار ، أن أعمال البعثة المصرية بدأت منذ أبريل 2018 على سقارة، حيث إن كل موسم توجد به اكتشافات جميلة جدا أبهرت العالم ووجهت أنظاره كله لمنطقة سقارة المتميزة.