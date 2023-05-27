فتح مدرج 6.. الوداد المغربي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الأهلي

أكد تقرير صحفي، جاهزية ملعب “محمد الخامس” لاستضافة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والأهلي، بالسعة الكاملة.

وبحسب صحيفة “البطولة” المغربية، فإن مجلس مدينة الدار البيضاء قرر إعادة فتح المدرج رقم 6، بعدما أثببت الدراسات أن الاهتزازات التي تحدث بالمدرج عادية ولا يوجد خطر على الجماهير، إذ تعود بالأساس إلى طريقة البناء.

موعد مباراتي الأهلي والوداد



ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.