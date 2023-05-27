إدريس والدسوقى وسامح يؤدون مناسك العمرة بعد الانجازات العالمية للسباحة المصرية

يؤدى الثلاثى المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة المصري وعضو الاتحاد الدولى لألعاب الماء ونائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والكابتن محمد الدسوقي المدير الفني لمنتخب السباحة وعبدالرحمن سامح بطل اللعبة مناسك العمرة بالأراضى المقدسة.

وقال محمد الدسوقي المدير الفني لمنتخب مصر للسباحة فى تصريحات خاصة من السعودية لـ صدى البلد : توجهت مع المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة المصري والبطل عبدالرحمن سامح لأداء مناسك العمرة لشكر المولى عز وجل على الإنجازات العالمية التى حققتها السباحة المصرية الفترة الأخيرة .

كان اتحاد السباحة المصري برئاسة المهندس ياسر إدريس قد حقق نجاحاً كبيراً عالميا باستضافة 3 بطولات عالم لألعاب الماء لأول مرة فى التاريخ بخليج سوما باى بالغردقة وسط مشاركة ما يقرب من 40 دولة.

وحقق منتخب مصر لسباحة المياه المفتوحة الميدالية البرونزية وتوج منتخب كرة الماء الشاطئية بالميدالية الفضية فى التصفيات النهائية وتأهل لبطولة العالم بمدينة بالى وحصد منتخب السباحة الفنية الميدالية الفضية أيضا .

كما قاد د. محمد الدسوقي المدير الفني للسباحة البطل عبدالرحمن سامح للتأهل لبطولة العالم باليابان بعد تحقيقه رقم التأهل A-cut في سباق ٥٠م فراشة بزمن ٢٣.٥٢ في بطولة أسبانيا الدولية.