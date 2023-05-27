أكبر تي شيرت في العالم.. مصنوع من 500 ألف زجاجة بلاستيكية

تشارك منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، جمهورها الأمور المثيرة للاهتمام التي توثق أنواعًا مختلفة من تحقيق الأرقام القياسية.

وفي أحدث مشاركة لها على تويتر، نشرت المنظمة صورة لـ أكبر تي-شيرت في العالم صممته مجموعة من الأشخاص في رومانيا، حيث شاركوا أيضًا مقطع فيديو يظهر القميص وهو يغطي مساحة أرضية ضخمة.

الأمر الأكثر روعة هو أن تي شيرت بحجم ملعب الرجبي، تم إنشاؤه بالكامل باستخدام مواد معاد تدويرها، وفقًا لمدونة GWR.

القطعة مصنوعة من أكثر من 500 ألف زجاجة بلاستيكية معاد تدويرها، والهدف من إطلاق المجموعة لهذا العمل الفذ هو محاولة زيادة الوعي حول إعادة التدوير.

كتبت موسوعة جينيس عبر حسابها: "أكبر تي شيرت يبلغ طوله 108.96 مترًا وعرضه 73.48 مترًا، وهو ما حققته أسوسياتيا 11even وكوفلاند رومانيا وفيديراتيا رومانا.. بعد محاولة تسجيل الرقم القياسي، تم تقسيم القميص إلى 10000 قطعة فردية من الملابس للأطفال المحرومين".

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