دمياط .. إزالة 26 حالة تعدى على أملاك الدولة بكفر سعد

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إزالة ٢٦ حالة تعدى على أملاك الدولة تابعة لولاية الصرف والموارد المائية والرى بنطاق مركز ومدينة كفر سعد، وذلك خلال أولى حملات المرحلة الثانية من الموجة ال٢١ والتى إنطلقت اليوم وتستمر حتى ١٦ يونيو المقبل ...

وفى هذا السياق،، اشارت " المحافظ " إلى أنه تم إعداد خطة قبيل بدء تلك المرحلة بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية ،لتحقيق مستهدفات الموجة وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة ،وفقًا لجدول زمني محدد ...

وأضافت " الدكتورة منال عوض " أنه يتم متابعة الموقف بشكل دورى لازالة اى معوقات قد تواجه أعمال الحملات ، مشيرة إلى أنه تم التشديد على الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية على الاراضى المستردة ومنع اى حالة تعدى عليها مجددًا وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية ، مؤكدة أن المحافظة تتابع عن كثب كافة الجهود المبذولة فى هذا الملف للحفاظ على أملاك الدولة واستعداد حق الشعب وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.