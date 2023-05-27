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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس شخصين سرقا مواطنًا بالإكراه في مصر الجديدة

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح مصر الجديدة، تجديد حبس شخصين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة أحد المواطنين بالإكراه وإصابته بمصر الجديدة.

وكانت قد قررت نيابة مصر الجديدة الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة أحد المواطنين بالإكراه وإصابته بمصر الجديدة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد ‏تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة أحد المواطنين بالإكراه بمصر الجديدة .

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم وبصحبته نجله "مصاب بجروح قطعية بالجسم" وقرر بأنه حال سير نجله بدائرة القسم ، إستوقفه شخصين "مجهولين" وقاما بتهديده بسلاح أبيض "كتر"، والشروع فى سرقة ساعة يد خاصته، وحال مقاومتهما تعديا عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث)، تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة.

مصر الجديدة حبس شخصين سرقة المواطنين جروح

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