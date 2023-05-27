مقتل 11 شخصا في انهيار جليدي بباكستان

أعلنت هيئة إدارة الكوارث في باكستان، في بيان اليوم السبت، مقتل 11 شخصاً على الأقل من أفراد قبيلة بدوية جراء انهياراً جليدياً في أثناء عبورهم منطقة جبلية شمال باكستان.



كما أصيب 13 آخرون في الانهيار الجليدي الذي ضرب عدداً من الأسر البدوية في ممر شاونتر توب باس الجبلي، ويقع الممر على ارتفاع 4420 متراً فوق مستوى سطح البحر.



وتابعت الهيئة في بيان عن انتشال جثث الضحايا، مضيفة أن الجرحى ومن بينهم طفل نُقلوا إلى مستشفى محلي في حالة حرجة.



وأردفت الهيئة بأن الظروف الجوية السيئة أعاقت عملية الإنقاذ وجعلت الوصول إلى مكان الحادث في غاية الصعوبة.