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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظة الإسكندرية: خروج 5 مصابين في حادث سقوط الملاهي

حادث سقوط لعبة بالملاهي
حادث سقوط لعبة بالملاهي في الإسكندرية

أعلن اللواء خالد جمعة، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، خروج خمس حالات من المصابين في حادث سقوط لعبة بالملاهي ويتبقى مصاب واحد يعالج من كسر في الساق اليسرى، موضحا أن جهة الاختصاص في هذه الواقعة مديرية القوى العامة متمثلة في التفتيش.

 

وأضاف خالد جمعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن هناك مخطط سنوي ودوري لهذه النوعية من الملاهي والتحقيق في الامن الصناعي وهذا الأمر من المفترض أنه دوري وواجب وقانونيا ولكن بمجرد الحادثة كان في تحرك كبير من المحافظة.

 

لجان لمحاسبة المقصر

 

وأشار خالد جمعة، إلى أن هناك أوامر من محافظ الإسكندرية بتشكيل لجان لمعرفة سبب ومحاسبة المقصر ومراجعة التراخيص، مؤكدا أن جميع الجهات تعمل على هذا الملف بينما مناطق الألعاب على الكورنيش مختلفة وكلها ألعاب خفيفي تناسب الأطفال الصغار فقط.

الملاهي اللواء خالد جمعة الاسكندرية محافظ الاسكندرية عمرو خليل

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