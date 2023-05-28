تهدد مستقبل الرياضة.. برلماني يطالب بدراسة أسباب تجنيس اللاعبين

أكد النائب كريم السادات عضو مجلس النواب، أنه يجب دراسة أسباب تجنيس اللاعبين، موضحا أن هذه الظاهرة تأتي بسبب عدم توافر الدعم اللاعبين برغم تحقيقهم أرقام قياسية تستحق الدعم وتسليط الضوء عليها.

وقال السادات في تصريحاته إن واقعة اختفاء لاعب المنتخب " أحمد فؤاد بغدودة" والذي يبلغ من العمر ال ٢٢ عاما من مقر إقامة البعثة وذلك بعد تتويجه بفضية بطولة أفريقيا للمصارعة، بثت في صدورنا حالة من الحزن الشديد والممزوج بالغضب، وذلك في ظل تجاهل القطاع الرياضي المصري له وعدم توفير الدعم الفني والمادي والطبي له، مما دفعه لاتخاذ هذه الخطوة.

وثمن عضو مجلس النواب تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في موضوع اللاعب أحمد بغدوده سريعا، وتوجيهه الأكاديمية الوطنية للتدريب بعمل دعوة للاعب المصارعة " أحمد فؤاد بغدودة" لتلقي منحة للتدريب و التأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية.

وأكد النائب على أن هذا الأمر يدل على أن الرئيس السيسي يهتم بمنظومة الرياضة في مصر، مطالبا بضرورة اتخاذ هذا النهج مع كافة اللاعبين وعدم انتظار حدوث الواقعة ثم تداركها، خاصة وان هؤلاء اللاعبين يقوموا بتمثيل مصر في الخارج.