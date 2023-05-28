عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة التخطيط تفتتح عددا من المراكز التكنولوجية بشمال سيناء

صدى البلد

غادرت منذ قليل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، القاهرة متجهة إلى محافظة شمال سيناء، برفقة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

txt

تقرير | التخطيط : تقدم ملحوظ للدولة المصرية في الأمان وسيادة القانون

txt

وزيرة التخطيط: مصر تتقدم ثلاثة مراكز في مؤشر الحوكمة الأفريقية

وتتضمن أنشطة الزيارة استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعاميين الماليين 22/2023 و 23/2024، وأهداف وآليات وفئات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بالإضافة إلى عرض حول تطوير المراكز التكنولوجية، وآخر عن تطوير مدينة العريش.

كما تفتتح الدكتورة هالة السعيد خلال زيارتها لشمال سيناء؛ المراكز التكنولوجية بكل من ديوان عام المحافظة، ومدينة العريش، بالإضافة إلى تفقد عدد من المناطق بالمحافظة.

 

شمال سيناء هالة السعيد وزيرة التخطيط المراكز التكنولوجية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الركاب بأمان .. طائرة مصر للطيران تتعرض لحادث في مطار جدة

5 جنيهات دفعة واحدة|الدولار يهتز بقوة بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

فضيحة عماره أكتوبر .. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

اقترب من الرحيل.. بند يتيح لمدافع الأهلي الانتقال إلى الزمالك

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم 28-5-2023

محمد فضل يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع إمام عاشور

موضوعات متعلقة

تذبذب قوي في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الطازجة تبدأ من 195 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم 28-5-2023

تقرير | التخطيط : تقدم ملحوظ للدولة المصرية في الأمان وسيادة القانون

العمر المتوقع للمرأة | بيان مهم من التعبئة والإحصاء

هالة السعيد: 13 مليار جنيه لتنفيذ 225 مشروعًا تنمويًا بمحافظة دمياط

محيي الدين: تعزيز مشاركة القطاع الخاص أصبح ضروريًا لتمويل مشروعات التكيف المناخي

جائزة مصر للتميز الحكومي تتابع عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بجامعة طنطا

ترشيحاتنا

بشرى سارة| الحكومة توافق على استيراد السيارات خلال الشهر الحالي

متى تنتهي العاصفة.. تفاصيل الساعات الأصعب بين الحرارة والمطر

بعد أداء رؤساء صناديق الاقتراع في تركيا اليمين.. توافد كبير للناخبين |صور

بعد قليل.. سلمي الشيمي أمام المحكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

قنا تواصل رفع درجة الاستعداد القصوى تحسباً لسوء الأحوال الجوية

«محور عادل إمام» .. صباح البلد يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاجات منزلية احرص على استخدامها لتخفيف الأعراض المرتبطة بالعاصفة الترابية

متتهوريش.. منعا لتعرض طفلك لمشاكل صحية بسبب العاصفة عليك باتباع هذه النصائح

28 مايو اليوم العالمي للنظافة الصحية للنساء.. نصائح عليك اتباعها

نوع من الفيروسات وراء صحة أكثر من معمر في دول العالم.. اعرف القصة؟

فيديو

أزمة القارئ الشيخ ممدوح عامر بسبب «ودارت الأيام».. وتحرّك عاجل من نقابة القراء|فيديوجراف

احترسوا من العاصفة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيء

القصة الكاملة لارتفاع أسعار البصل .. وردّ نقيب الفلاحين | فيديو

أزمة جديدة في الزمالك | خبير لوائح يكشف .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ