الإعلان عن جدول انطلاق ورش الحرف اليدوية بالإسماعيلية

اعلن المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، إنطلاق أولي الورش المجانية لتعليم الحرف اليدوية.

أشار رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، الي إقامة أكبر دورة تدريبية مجانية لتعليم الحرف اليدوية، خلال الإجازة الصيفية لرواد ورائدات الأعمال من الجنسين، بإختلاف أعمارهم السنية، بالتنسيق مع مجلس سيدات الأعمال بالغرفة برئاسة جيهان فؤاد.



وقال "عثمان"، أنه تقرر إقامة الدورة التدريبية المجانية التي تضم 10حرف يدوية، خلال هذه الفترة، من منطلق الإستغلال الأمثل للإجازة الصيفية والتشجيع علي الإبتكار والتعلم وفتح أبواب رزق للمتدربين، مشيرا إلي عقد محاضرات نظرية وعلمية في أماكن ثابتة من خلال جداول معلنة علي الصفحات الرسمية للغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية والمجلس الإقتصادي لسيدات الاعمال.



من جانبها اوضحت ايمي موسي نائب ثان مجلس سيدات الاعمال، أن أولي الورش انطلقت، امس السبت، حسب جدول تم الإعلان عنه من خلال الصفحات الرسمية.

وبحسب الجدول، انطلقت السبت، ورش تعليم الخرز للكبار والصغار علي مدار ساعة كاملة من السادسة الي السابعة، وآخري " جلود" للكبار من السابعة ونصف الي التاسعة مساءا.



وينظم، اليوم الأحد، ورشة لتعليم فنون الاكسسوار والكروشيه من سن ١٠ سنوات، في تمام السادسة الي السابعة مساء.

ويشهد غدا الاتنين، تنظيم ورشة تريكو وشغل نول تريكو بداية من سن ١٢ سنة، في تمام السادسة الي السابعة مساءا)،

وفي الثلاثاء، ينظم ورش "مديليات خرز من 10 سنوات، من ٦ الي ٧ مساء)، بالإضافة إلي ورش تعليم خرز وباتشروك من ٧ الي ١٥ سنه، في تمام السابعة ونصف الي التاسعة مساء.

ويختتم ورش الاسبوع المقبل، يوم الخميس، بتنظيم ورشة ديكوباج من ١٠ ل ١٥ فئه عمرية وكبار من ٦ الي ٧ مساء، بالإضافة إلي السيراميك الفرعوني والجالوري كبار فقط من ٧ ونص الي ٩ مساء.

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