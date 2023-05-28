وزير المجالس النيابية يطالب بشطب الاتهامات الموجهة للحكومة من المضبطة.. وجبالي يرفض

طالب المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية بحذف الاتهامات التي وجهها النائب أحمد فرغلي للحكومة من المضبطة.

و رفض المستشار د.حنفي جبالي حذفها قائلا " هذا نقد لا يتضمن أي قذف أو إهانة أو نقد يحدث في جميع البرلمانات و هنا صفق النواب " .

كان المستشار علاء فؤاد قد اعترض على كلام النائب أحمد فرغلي الذي قال فيه أن الحكومة معندهاش حس سياسي وأن رئيس الوزراء يفكر بفكر المقاولين و ليس الفكر الاقتصادي .

وقال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية “ الدولة بتنفذ مشروعات مثل تكافل و كرامة و حياة كريمة و دعم للمواد البترولية و ربنا اللي عالم بدعم الدولة المواد البترولية بعد زيادة الأسعار و نبني مدارس و غيره لصالح البسطاء”.