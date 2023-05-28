عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيان اقتصادي وطني.. رئيس الوزراء يتابع أنشطة وتوسعات مجموعة العربي

صدى البلد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "العربي"، لمتابعة أنشطة وتوسعات المجموعة، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربي".  

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الدولة على المتابعة المستمرة لموقف الشركات والمجموعات الصناعية والاستثمارية الكبرى، والعمل على دعمها وتعزيز دورها، باعتبار تلك المؤسسات شريكاً أساسياً في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المرجوة.


وأشاد رئيس الوزراء، ، بمجموعة "العربي" باعتبارها أحد أهم الكيانات الاقتصادية الوطنية، ودورها في توفير المنتجات المختلفة بما يلبي احتياجات السوق المصرية، هذا فضلا عن دورها في إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، قائلاً:" نفتخر بما تحققه المجموعة من نجاحات على المستويين المحلي والخارجي"، مؤكداً الاستمرار في دعم ومساندة مثل تلك المجموعات والكيانات الاقتصادية، وتهيئة المناخ المناسب لهم، بما يسهم في تشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات.  


من جانبه، أشار المهندس إبراهيم العربي، إلى نشاط المجموعة خلال الفترة الماضية، مستعرضاً عددا من المشروعات الصناعية الجاري العمل عليها حالياً، والتي من شأنها أن تسهم في توفير العديد من المنتجات والخامات، سعياً لتخفيض الفاتورة الاستيرادية، لافتا في هذا الصدد إلى ما تم تنظيمه من معارض لمنتجات المجموعة، وما يتم اتاحته من خلال نحو 3 آلاف موزع على مستوى الجمهورية، منوها إلى ما تمتلك المجموعة من عمالة ماهرة متميزة، تسعى دائما للاهتمام بهم والارتقاء بمستواهم المهني، قائلاً: "لدينا 45 ألفاً من العمالة المتميزة، وهم رأس مال المجموعة الحقيقي".


وأشار المهندس إبراهيم العربي إلى أن المجموعة ستوقع خلال الأيام القليلة القادمة على بروتوكول تعاون بشأن تطوير قطعة أرض، بحيث سيتم تطويرها بالتعاون والشراكة مع الشركاء الأجانب للمجموعة..


وتطرق المهندس إبراهيم العربي، خلال اللقاء، إلى خطط توسعات المجموعة على المستويين المحلي والخارجي، مستعرضاً عدداً من المشروعات الصناعية الجاري العمل بها في عدد من الدول العربية والأفريقية.


واستعرض المهندس محمد العربي، خلال اللقاء، خطة المجموعة المستقبلية في إطار جهود تعميق التصنيع المحلي، مشيراً إلى ما يتم بذله من جهود لتعميق الصناعة المحلية، وما تتضمنه من الاتفاق مع الشركات الوطنية لتوفير وإتاحة ما تتطلبه المجموعة من مدخلات ومستلزمات وخامات ضرورية لعمل مصانعها، وهو ما يسهم في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.
وتناول اللقاء، عددا من التحديات والمعوقات التي عكستها تداعيات الأزمات العالمية الحالية على مجموعة شركات ومصانع العربي، حيث وجه رئيس الوزراء في هذا الصدد، بالعمل على سرعة التعامل مع هذه التحديات والمعوقات، وحلها، بما يسهم في مواصلة المجموعة لدورها الاقتصادي وجهودها في تعميق التصنيع المحلي.

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مجموعة العربى الكيانات الاقتصادية الوطنية الأزمات العالمية التصنيع المحلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

تقلبات جوية حادة| الأرصاد تفجر مفاجأة وتوجه تحذيرات عاجلة من الطقس.. تفاصيل

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

تراجع في أسعار الذهب اليوم الاحد منتصف التعاملات

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

حقيقة تحرك مصطفى كامل ضد أحمد سعد بعد الملابس الشفافة

ترشيحاتنا

الحكومة: الإنتهاء من مسودة مشروع قانون قيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين

مدبولي: مستعدون لاتخاذ أية إجراءات من شأنها تحفيز قطاع الصناعة

يستحق الفلوس .. ميزة مخفية في iPhone تنقذ حياتك

مستشفى النجوم| تحسن حالة أحمد إبراهيم.. عنبة يتعرض لوعكة صحية.. وأشرف مصيلحي مصاب بالتهابات

تراجع مجددا .. سعر الذهب اليوم الأحد 28-2-2023 في مصر

هشام آمنة: الرئيس السيسي يولي أهمية كبيرة لتنمية وتطوير شمال سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرامات تصل إلى 5000 جنيه.. أخطاء شائعة في الشواء انتبه إليها

أقوى طرق علاج الجيوب الأنفية الطارئة والمزمنة.. اكتشفها

قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. إصابة مرعبة تضرب الأهلي .. تفاصيل

الدكتور قاللي عندك شيطان في وشك|حكاية مأساوية لفتاة ضحية مركز تجميل.. تفاصيل صادمة

فيديو

سارة شندي أول رقيب شرطة مصري في أمريكا بعد جهود 15 سنة|فيديوجراف

هل صدر حكم قضائي يتيح زيادة سعر متر المباني لشركات التطوير العقاري؟

أنا كنت فرعونية بالحياة السابقة| إليسا تغازل الشعب المصري.. فيديو

عاجل.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وعاصفة ترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

اﻟﻤﺰﻳﺪ