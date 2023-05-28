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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أبرز المعلومات عن الملتقى التدريبي الثاني لتعزيز قدرات قيادات وكوادر حزب مستقبل وطن|إنفوجراف

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن

نشرت الصفحة الرسمية لحزب مستقبل وطن، على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، انفوجراف يبرز أهم المعلومات، عن الملتقي التدريبي الثاني، لتعزيز قدرات قيادات وكوادر الحزب، على مستوى المراكز والأقسام.

ويناقش الملتقي، والذي يشارك فيه، أمناء الحزب، وأمناء التنظيم، بالمراكز والأقسام، بجميع المحافظات، شرحا لرؤية الحزب وأهدافه واستراتيجياته، وحوكمة العمل التنظيمي، وكذلك كيفية إدارة العملية الانتخابية، استعدادا لأي استحقاق انتخابي، فضلًا عن مناقشة كافة القضايا، المحلية، والدولية، والمعلوماتية والإعلامية.

ويذكر إن الملتقى التدريبي الأول، لتعزيز قدرات قيادات وكوادر حزب مستقبل وطن، شارك فيه أمناء الحزب، وأمناء التنظيم، بجميع المحافظات.

مستقبل وطن حزب مستقبل وطن الفيسبوك موقع التواصل الاجتماعي انتخابي

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