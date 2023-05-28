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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طاقة النواب توافق على موازنة وزارة الكهرباء بقيمة 42 مليار جنيه

النائب حسام عوض الله
النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم الأحد، علي مشروع موازنة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 2023/2024 بإجمالي 42.080 مليار جنيه.

واستعرض عادل الشاذلي ممثل وزارة الكهرباء، خلال الاجتماع، تفاصيل الموازنة ومنها الباب الاول بواقع 15.8 مليون جنيه، والباب الثاني (السلع والخدمات) 2.7 مليون جنية ويأتي الانخفاض في هذا الباب في إطار رؤية الحكومة لترشيد الانفاق.  

وقال الشاذلي، إن الايرادات في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد تقدر بنحو 28.5 مليار مقابل 2.8 مليون جنية العام السابق، موضحا أن هذا الفارق في الزيادة يأتي بعد ادراج مشروعات حياة كريمة في الموازنة ببند الايرادات ويقصد بإضافتها في هذا البند " توفير الايرادات اللازمة لتمويل مشروعات حياة كريمة" وذلك بواقع 28 مليار.

وأضاف الشاذلي، أن الباب السادس ( الاستثمارات) شهد طفرة خلال العام المالي الجديد 2023/2024، ليصل إلي 42.080 مليار جنيه مقابل نحو 7 مليار العام الماضي، بسبب المشروعات الحيوية الهامة المدرجة ومنها  التغذيه الكهربائية لمشروع القطار الكهربائي في مرحلته الأولي، فضلا عن مشروعات الاستصلاح الزراعي .

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وحول تساؤل النائب عمرو قطاعي عن ادراج مخصصات لصالح حياة كريمة في الايرادات، أوضحت نورا فاروق، أنه بالفعل هناك تضخم في الايرادات بمبلغ 28 مليار وذلك لصالح تطوير شبكات الكهرباء لمشروع حياة كريمة في مرحلتها الأولي.  

وفي إطار تنفيذ المشروعات الاستثمارية، طالب ممثل وزارة الكهرباء علي عبد الفتاح، بزيادة الاستثمارات بنحو 28 مليار لاستكمال المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية المدرجة خلال العام المالي والتي تخص القطار السريع ومتطلبات مشروعات الاستصلاح الزراعي التي تحظي بإهتمام بالغ، لاسيما وأن المبلغ المدرج بمشروع الموازنة غير كاف.

وأكد ممثل وزارة التخطيط، أن بعض المشروعات وردت إلي التخطيط بعدما سلمت الخطة، لكننا مع ذلك نؤكد أنا نعمل مع وزارة الكهرباء علي جدوله المشروعات، وهي مشروعات هامة وضخمة  ونتابع خلال السنة المالية من خلال معدلات التنفيذ.

وفي هذا الصدد أيضا قال ممثل المالية عمرو سعد، أن جميع المشروعات يتم تعزيزها علي مدار السنه المالية في حينه، وأن المخصصات المدرجة حتي الان في مشروع الموازنه ستكفي حتي نصف السنه متاح، لافتا إلي أن وزارة المالية ستوافي الكهرباء علي مدار السنه المالية مع متابعه التنفيذ.

المشروعات الطاقة البيئة مجلس النواب الاستصلاح الزراعى وزارة الكهرباء

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