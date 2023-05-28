فرج الخلفاوي: أنواع الملكية الفكرية صناعية وفنية وأدبية

قال الدكتور فرج الخلفاوي، أستاذ القانون ووكيل تسجيل حقوق الملكية الفكرية، إن هناك نوعان من الملكية الفكرية، أولهما الملكية الصناعية وهذا يشمل ٥ أنواع بداخله، براءة الاختراع والعلامة التجارية وتصميمات صناعية ورسوم ونماذج صناعية وأصناف نباتية.

وأضاف "فرج الخلفاوي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن النوع الثاني هو ملكية فنية وأدبية ويشمل هذا النوع علي حق المؤلف وحقوق المجاورة، وهذه تعتبر جميع الحقوق الملكية التي يستطيع المشرع حفظها لمالكها.

وتابع الدكتور فرج الخلفاوي، أن كل نوع من أنواع الملكية الفكرية له مكان يتم التسجيل به، مشيراً إلى أن المبتكر الذي يقوم بتسجيل فكرته داخل حقوق الملكية الفكرية له نوعين من الحقوق، حق مادي وحق معنوي.