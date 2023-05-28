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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فرج الخلفاوي: أنواع الملكية الفكرية صناعية وفنية وأدبية

الدكتور فرج الخلفاوي
الدكتور فرج الخلفاوي

قال الدكتور فرج الخلفاوي، أستاذ القانون ووكيل تسجيل حقوق الملكية الفكرية، إن هناك نوعان من الملكية الفكرية، أولهما الملكية الصناعية وهذا يشمل ٥ أنواع بداخله، براءة الاختراع والعلامة التجارية وتصميمات صناعية ورسوم ونماذج صناعية وأصناف نباتية.

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حقوق الملكية الفكرية بمنتدى نقل الخبرة للعاملين محاضرة بقصور الثقافة

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اختتام دور حماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني لمستشاري النيابة الادارية

وأضاف "فرج الخلفاوي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن النوع الثاني هو ملكية فنية وأدبية ويشمل هذا النوع علي حق المؤلف وحقوق المجاورة، وهذه تعتبر جميع الحقوق الملكية التي يستطيع المشرع حفظها لمالكها.

وتابع الدكتور فرج الخلفاوي، أن كل نوع من أنواع الملكية الفكرية له مكان يتم التسجيل به، مشيراً إلى أن المبتكر الذي يقوم بتسجيل فكرته داخل حقوق الملكية الفكرية له نوعين من الحقوق، حق مادي وحق معنوي.

استاذ القانون العلامة التجارية الملكية الفكرية الملكية الصناعية برنامج مساء dmc حقوق الملكية الفكرية حماية حقوق الملكية الفكرية قناة dmc الفضائية

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