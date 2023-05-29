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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معوض: الشحات يستحق الانضمام للمنتخب.. ويجب عدم المغامرة بالشناوي أو حمدي فتحي أمام الوداد

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، من أهم الأسباب لوصول الفريق إلى نهائي دوري الأبطال، مشيرًا إلى أنه يجب عدم المغامرة به حال عدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية بنسبة 100%، مشددا على قدرات علي لطفي أو مصطفى شوبير في خوض لقاء الذهاب.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: حمدي فتحي والشناوي عناصر خبرات، والأهلي سيكون في حاجة لهما في المغرب، وتواجد الشناوي يعطي ثقة كبيرة لزملائه في الفريق، لكن لا أفضل المغامرة بأي لاعب غير جاهز.

وأضاف: احمد حمدي في 2018 كان يتم تجهيزه للعب أساسيا مع الأهلي لكنه تعرض للعديد من الإصابات، وبعدها تم تغيير الجهاز الفني ورحل على سبيل الاعارات، وعندما كنا متواجدين في الجهاز الفني كان ينافس عمرو السولية وغالي وعاشور، ولكنه تعرض لعدة إصابات أبعدته عن المستطيل الأخضر. وضم عناصر شابة أمر مفيد لمنتخب مصر والطبيعي أن يحصل على فرصة ويتم رؤيته على الطبيعة.

وأكمل: ترشيح عدد كبير من لاعبي الأهلي أمر طبيعي في ظل حالة التألق لمعظم اللاعبين. وحسين الشحات يستحق الانضمام لمنتخب مصر في ظل مستواه الحالي، ومن الوارد تواجده كلاعب بديل فهذا أمر طبيعي.

وزاد: هناك لاعبين دوليين لديهم رصيد قد يتم ضمهم في أسوأ حالاتهم وسبق وتكرر هذا الأمر مع لاعبين كثيرين، لكن انضمام حسام عبدالمجيد وهو ليس في أفضل حالاته سيكون قرار غير جيد، وسيشعر اللاعب أنه أمر طبيعي ومكافأة له على تراجع مستواه، وهو في الموسم الحالي لم يقدم مستوى جيد مطلقا، وتمركزه داخل الملعب يكون سيئ للغاية.

وأشاد معوض بقدرات احمد حجازي وقدرته على التحديات طوال مسيرته الكروية حتى تتويجه بالدوري السعودي مع الاتحاد.

وأتم: ارى أن أحمد حسن كوكا مفيد ومؤثر ومظلوم إعلاميا داخل مصر، لكن هو دائما ينجح في الدوريات التي يلعبها فيها، ونجح في تركيا واليونان والبرتغال، لا يوجد لاعب يستمر في أوروبا طوال هذه المدة إلا إذا كان ناجحًا. فهو لاعب مفيد وستايل مختلف وينافس لاعبي الأهلي شريف وكهربا حال ضمه.

حارس مرمى الاهلى حسام عبدالمجيد حسين الشحات حارس مرمى دوري الابطال

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