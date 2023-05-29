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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأهل مازن هشام إلى ربع نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش

صدى البلد

تأهل لاعب وادى دجلة مازن هشام، إلى الدور ربع النهائي لبطولة الجونة الدولية للإسكواش، عقب فوزه على مروان الشوربجي-المصنف الـ 6 عالمياً- بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-2) (4-11) (11-6) (11-5)، في مباراة استغرقت (37) دقيقة، ليصبح رابع لاعب من أندية وادى دجلة يتأهل لهذا الدور، استمرارًا للنتائج الإيجابية لأبطال الإسكواش بكبرى البطولات المحلية والدولية.

وسبق صعود مازن هشام للدور ربع النهائي، اللاعبين علي فرج، ونوران جوهر، وهانيا الحمامي.

وانطلقت بطولة الجونة الدولية للإسكواش رجال وسيدات يوم 26 من مايو وتستمر حتى 2 من يونيو 2023، في مدينة الجونة بمجموع جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك بها 9 لاعبين من وادى دجلة هم على فرج، ويحيي النوساني، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم، ونوران جوهر، وهانيا الحمامى، وروان العربي، وهنا معتز، ونور أبو المكارم.

وادي دجلة مازن هشام بطولة الجونة الدولية للإسكواش مروان الشوربجي

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