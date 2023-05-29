مارينا نخلة: أعمل على تطوير وتدريب المشرفين في التعامل مع ذوي الهمم

كشفت الدكتورة مارينا نخلة، سفيرة وزارة الهجرة لشئون المصريين بالخارج لمتحدي الإعاقة، عن الأفكار والخبرات عن التعامل مع ذوي الهمم، مضيفة أن كل هذه الأمور تعلمتها خلال إقامتي في الولايات المتحدة وأعمل على نقلها إلى مصر.

وأضافت مارينا نخلة، في حوار عبر زووم، لبرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الإثنين، أنها تعمل على التطوير في تدريب المشرفين والعاملين في هذا القطاع حتى يقدموا خدمات بشكل أحسن لمتحدي الإعاقة سواء في التعليم أو التعامل مع الإعاقة.



وتابعت الدكتورة مارينا نخلة، سفيرة وزارة الهجرة لشئون المصريين بالخارج لمتحدي الإعاقة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدا بذوي القدرات الخاصة، لافتة إلى أنه هناك تغيير كبير والاهتمام يزيد وهو بيوفر لهم فرص عمل وتمثيل في جميع المجالات.



