إسرائيل نكثت بوعدها.. واشنطن تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن مستوطنة "حومش"

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الإثنين، بيانا شديد اللهجة ضد قرار إسرائيل السماح بتواجد دائم للمستوطنين في بؤرة حومش الاستيطانية.

وقالت الوزارة، بحسب وسائل إعلام عبرية، إن القرار يتعارض مع وعود رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرييل شارون للرئيس السابق جورج بوش ، ويتعارض مع التزام الحكومة الحالية تجاه الرئيس جو بايدن.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية: "نحن منزعجون للغاية من قرار الحكومة الإسرائيلية السماح لسكانها بإقامة وجود دائم في بؤرة حماش الاستيطانية - وهو أمر لا يتفق مع التزام رئيس الوزراء السابق أرييل شارون تجاه الرئيس السابق جورج بوش، ويتعارض مع التزامات الحكومة الإسرائيلية الحالية لإدارة بايدن ".

وأضافت الوزارة إن توسيع المستوطنات يقوض الجدوى الجغرافية لحل الدولتين ، ويزيد من التوترات ويزيد من الإضرار بالثقة بين الطرفين.

وأضافت "سنواصل إثارة هذه المسألة مع كبار المسؤولين الإسرائيليين".

ووفقا لواشنطن، فإن "إسرائيل" تعهدت بعدم إقامة أي معهد لتدريس التوراة أو مستوطنة في "حومش" بعد مصادقة الكنيست على إلغاء فك الارتباط من شمال الضفة.

وكان مستوطنون نقلوا معهدا لتدريس التوراة (ييشيفا) أقاموه في البؤرة الاستيطانية العشوائية "حومش" في شمال الضفة الغربية إلى أراض تبعد بضع مئات الأمتار عن البؤرة الاستيطانية، قبيل فجر اليوم الإثنين، بمصادقة وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف جالانت.

وقبل سنتين أخلى جيش الاحتلال المستوطنين لكنه عاد وسمح لهم بالتواجد في معهد تدريس التوراة، في أعقاب مصادقة الكنيست على إلغاء فك الارتباط من شمال الضفة، قبل نحو شهرين.

ونقل المستوطنون إلى الأراضي المصادرة كرافانات ستعمل "اليشيفا" منها. وكان أصحاب الأراضي الفلسطينيون قد التمسوا إلى المحكمة العليا مطالبين بإخلاء المستوطنين من أراضيهم.